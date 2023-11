Pedro Richardson califica como una alianza de “barro” pacto entre PLD, FP y PRD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al interpretar el momento político de cara a las elecciones municipales, presidenciales y congresuales de 2024, el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardson, entiende que en municipalidad, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) impactará significativamente en el proceso electoral que se avecina, al asegurar que de 142 distritos municipales que tienen, llegarán a tener 170.

Al preguntarle al director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales si la alianza no afectaría esas posibilidades, señaló el sábado que ese pacto es de “barro” y que la misma “quedará fulminada”.

“Es que esa alianza es de barro, que no surte efectos en el territorio. Primero, porque una de esas fuerzas no existe, el PRD no existe; la Fuerza del Pueblo, carece de estructuras territoriales y el PLD sí tiene estructura, pero estas están desanimadas, están en un bajo perfil”, aseguró Richardson durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez.

“Nosotros que, lógicamente, no vamos a ganar el 100 % de los territorios, la oposición ganará algunos, pero 15 de esos territorios que ganen, una vez los ganen… y la Junta le entregue su certificado de elección, se van a juramentar en el PRM”, expresó.

Asegura que Abinader se irá en primera vuelta

Señaló que el actual presidente del país, Luis Abinader, tiene obras significativas de impacto para el país, como dar continuidad al Metro, la construcción del monorriel de Santiago, las circunvalaciones, entre otras.

“La gestión del gobierno del presidente Abinader ha hecho una simbiosis: obras grandes en grandes ciudades, pero también un conjunto de obras pequeñas que son las que más necesitan la gente que viven en Vengan a Ver o en boca de Cachón, quienes necesitan que le hagan sus aceras y contenes, entonces, ese impacto se refleja ahí.

Sobre los números que tiene el presidente Abinader en las encuestas, vaticinó que el mandatario anda por encima del 55 % por lo que entiende que ganará en primera vuelta.

Ley 368-22 llegó para poner orden

El director ejecutivo de Fedodim señaló que ciertamente han vivido en un desorden, pero que están confiados en que esto cambiará con la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, la cual dijo que llegó tarde.

Explicó que esta ley trae orden, establece los planes municipales de ordenamiento territorial para todas las municipalidades y define lo que es gobierno local como administración de territorio, pero que, además, contempla que aquellas localidades que sobrepasen de 15 mil habitantes deben tener una oficina municipal y prevalece un régimen duro de sanción para los invasores en la pieza.

“Nosotros nos sentimos muy esperanzados, lógicamente, la ley se está empezando a aplicar”, señaló Pedro Richardson, al apuntar que ahora hay que poner orden en base a esta ley.

Sobre el poder que da esta ley al director o directora de un distrito municipal, manifestó que lógicamente se van a manejar recursos porque habrá una mejoría en los ingresos y que lo importante es el orden que esta ley trae.

Trabaja para mayor presupuesto en distritos municipales

Indicó que desde Fedodim quieren en lo adelante una transferencia mínima de dos millones de pesos anuales a las direcciones de los distritos municipales, que en la actualidad reciben un millón de pesos al mes.

“Tú sabes qué necesitamos para que haya RD$2 millones de transferencia mínima, RD$1,466 millones, y eso impactaría a 189 territorios, es decir, de los 235 hay 189 que reciben menos de 2 millones”, manifestó.

Richardson manifestó que, en los 235 distritos municipales de la República Dominicana, predomina el 90 % de la riqueza del país con la que también, concomitantemente, se anida una significativa pobreza.

Entre los distritos municipales inmensamente ricos, al citar que cuando se habla de oro, hay que pensar en Zambrana, no en Cotuí; y que la mina de oro que se está trabajando, que será la segunda más grande del mundo, esta está en Sabaneta, no está en San Juan; y que cuando se habla de los aeropuertos, todos, exceptuando el Gregorio Luperón, están en los distritos municipales.

La Federación Dominicana de Distritos Municipales, de cada 100 kilómetros que tiene el país, administramos el 56 y de las 393 municipalidades son el 60 %.

Explicó que para crear un distrito hay que tener 10 mil habitantes y para crear un municipio deben haber 15 mil habitantes.