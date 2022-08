Pedro, orgulloso acuerdo de Julio Rodríguez; llama a no decepcionar 

Comparte esta noticia

El exlanzador dijo no ha hablado con Tatis Jr.

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.-El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el dominicano Pedro Martínez dijo sentirse orgulloso de los contratos millonarios que han estado logrando sus compatriotas en las Grandes Ligas, pero a la vez hizo un llamado a hacer lo necesario para no decepcionar a quienes han confiados en el talento que poseen y han apostado por ellos.

“Excelente. Yo creo que nosotros estamos logrando cosas no solamente como latinos sino como peloteros, que no se veían antes”, dijo Martínez al referirse al acuerdo de extensión que podría alcanzar los 470 millones de dólares, logrado por el jardinero Julio Rodríguez con los Marineros de Seattle, al ser cuestionado por El Nuevo Diario, tras su participación juego de Viejas Glorias de los Mets de New York el pasado sábado.

Martínez, quien siempre se ha caracterizado por ser muy directo al expresar su forma de pensar, aprovechó su turno de hablar del contrato de Rodríguez para hacer un llamado a los jugadores que han obtenido este tipo de acuerdo y a los que van en camino a las Grandes Ligas, a enfocarse en hacer su trabajo de la forma correcta.

“Me siento súper orgullosos de esos muchachos, pero al mismo tiempo quiero aprovechar para decirles a él (Julio Rodríguez) y al mundo entero, que aprovechemos que estamos en esta posición, que nos están extendiendo, que estamos demostrando que tenemos las habilidades de poder ganarnos cualquier tipo de dinero en las Grandes Ligas para no dañarlo”, externó Martínez, quien también pidió a los jugadores no utilizar nada prohibido por MLB y dijo que él es una muestra de que pueden alcanzar el éxito sin hacer lo indebido.

“Por favor, no nos desilusionen, les estoy dando el consejo desde ahora a todos los que van a firmar, a todos los que vienen, que son el futuro del béisbol, no es necesario hacer nada que el béisbol no te permita hacer para tener éxito y si quieren una muestra, que miren este botón”, indicó Pedro.

Dice Tatis Jr. entendió sus comentarios

Martínez fue cuestionado sobre cómo reaccionará por los ataques que ha recibido luego de que señalara la falta de excusas en el caso positivo de Fernando Tatis Jr., a lo que dijo que el mismo jugador de los Padres de San Diego ha entendido su punto de vista y ha sido quien ha dado respuesta a los mismos.

“Yo no tengo que contestarle a esa gente. En realidad, Fernando Tatis Jr. se encargó de contestarle a la gente, lo que verdaderamente yo había dicho. Yo dije desde mi punto de vista lo mismo que expresó un muchachito de 22 años, que tuvo más consciencia que algunos de esos, que, a lo mejor, no pudieron entender lo que yo estaba diciendo, con el dolor de mi alma. ¿Crees que quería ver ese muchachito en esa posición? Nunca en la vida, nadie lo quiere”, explicó Martínez, quien dijo que Tatis Jr. es una persona que le importa y que le duele.

El inmortal dominicano también explicó que no ha hablado con Tatis Jr. en privado, ni tampoco le ha llamado.

Extensión de Devers

Sobre una extensión de Rafael Devers, Pedro dijo “no tengo ni idea” y precisó que se va a sentar con los Medias Rojas “para escuchar la idea que tenemos para hacerlo con Devers”, resaltando además que ese tipo de tema es “confidencial” y aunque lo supiera no lo podría revelar.

Pedro también se refirió a Felipe Alou, Luis Tiant y Omar Vizquel, quienes señaló deberían ser parte del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas.

