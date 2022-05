VIDEO: Pedro Martínez le pegó un pelotazo… ¿¡A Shaquille O’Neal!?

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Pedro Martínez sabe de peleas. La leyenda dominicana nunca le ha tenido miedo a nadie cuando está sobre la loma, ni siquiera a… ¿Shaquille O’Neal?

El par de miembros del Salón de la Fama de sus respectivos deportes pasaron un momento bien divertido en el estudio de la cadena TBS. Shaq, valientemente, se paró en la caja de bateo para enfrentar a Pedro, quien pareció tomar bien en serio su misión. Un bate que parecía un palillo de dientes en sus gigantescas manos ciertamente no ayudó a Shaq, quien abanicó la brisa ante una recta y un cambio sin pasarle particularmente cerca a la pelota.

Pero luego, Pedro cometió un grave error para cualquier pitcher, golpeando a Shaq en la espalda en cuenta de 0-2, aunque hay que decir que el icónico ex jugador de baloncesto pareció meterle el cuerpo a la bola. El hombre ciertamente se llevó peores golpes debajo del aro.

.@SHAQ vs. @45PedroMartinez.

The matchup you never knew you needed to see. 😂pic.twitter.com/lVrJrYRvsU

— MLB (@MLB) May 11, 2022