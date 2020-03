Pedro Martínez: “Deseché siempre los esteroides”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pedro Martínez siempre habla claro y directo y este sábado no fue la excepción.

“Hubo gente que me ofrecieron esteroides (no dijo el tipo), sin embargo, dije que no siempre”, soltó Pedro previo al partido de Pretemporada entre Tigers-Twins en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Pedro y Vladimir Guerrero lanzaron la primera bola del partido, pero antes hablaron largo y tendido con la prensa en rueda de prensa.

“Oferta tuve, pero siempre deseché los esteroides”, sostuvo Pedro, quien arremetió y se avergonzó con los peloteros dominicanos que han dado positivo en dos semanas.

Los lanzadores Francis Martes y Víctor Alcántara, además de los jugadores ofensivos Pablo Reyes y Domingo Leyba dieron positivo a sustancias prohibidas.

“Es triste que esos muchachos hayan cometido el error, es muy vergonzoso para el país”, agregó Pedro en rueda de prensa, quien estuvo al lado de su compadre, Vladimir Guerrero.

Pedro también soltó otro trabucazo y advirtió a los jugadores joven.

“Estoy dentro del sistema, estoy trabajando con los Red Sox de Boston y señores no van a burlar el sistema de MLB”, añadió. “Es imposible burlarse de MLB”.

Por su parte, Vladimir añadió al respecto que él en lo personal siempre jugó limpio, porque creía en el trabajo.

