Pedro Guerra estrenará tema musical dedicado al alzheimer

EL NUEVO DIARIO, ESPAÑA. El cantautor español Pedro Guerra anunció este viernes a través de su cuenta de Twitter que estrenará un sencillo musical dedicado a quienes luchan contra el alzheimer, enfermedad con la que lidió cuando tocó a la puerta de su abuela paterna ocupando sus recuerdos.

El estreno está previsto a realizarse el 21 de septiembre que coincide con el Día Mundial del Alzheimer, como un adelanto de su nueva producción que pretende lanzar en los meses venideros.

“Alzheimer es una letra que escribí hace muchos años y que no encontró su melodía hasta que cayó en manos de Pablo Cebrián. Se nutre de los recuerdos de la enfermedad que se apoderó de mi abuela paterna, dejándola con la mirada perdida en algún lugar de su pasado y desconectada del presente. No es el único caso en mi familia y por eso, me parece importante estar presente de alguna manera en la toma de conciencia y en la investigación de una enfermedad que afecta a tantas y tantas personas, y de la que nadie está libre de poder padecer. El mensaje siempre es el mismo: cuidemos a quien nos cuida”, reveló Guerra al medio español El Periódico de Canarias.

Este estreno representa un regreso a la industria de la música para el intérprete de “Debajo del puente”, quien retorna luego de lanzar su producción “Arde Estocolmo” en 2016.

21 de septiembre Estreno del Vídeo y la canción Alzheimer, primer adelanto de mi próximo disco. Disponible en todas las plataformas digitales. #diamundialdelalzheimer @cabrerizomaria @PabloGoldfinger @RenacuajoFilms @altafonte_spain pic.twitter.com/rjD1eBy8lo — Pedro Guerra (@_guerrapedro) September 18, 2020