Pedro Castaño asegura gestión de la Fuerza del Pueblo en Ayuntamiento SDN tiene un 75% de aceptación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, Pedro Castaño, manifestó este jueves que será difícil para los compañeros de la oposición competir con la gestión de la Fuerza del Pueblo en esa localidad porque la misma ha venido trabajando en favor de la municipalidad y los habitantes de la demarcación, los que aseguran que se sienten satisfechos con los propósitos de la gestión.

Destacó, además, que hasta este momento el alcalde del municipio, Carlos Guzmán, es de los mejor valorados según las mediciones de la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).

“Ya estudios nuestros indican que el alcalde tiene más de un 75 % de posicionamiento, no hay forma de competir con él, y la última encuesta del Sismap (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública) que salió era un 93 % de evaluación de desempeño, entonces es difícil competir con un monstruo así”, sumó.

Castaño, miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo, fue entrevistado por el periodista Alberto Tavárez, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Aseguró que al inicio de la gestión Santo Domingo Norte estaba peor que el resto de los municipios del Gran Santo Domingo, y en todos los sentidos, sin embargo, el trabajo de las actuales autoridades transformó la vida de los munícipes.

Manifestó que desde que se instalaron las actuales autoridades del ayuntamiento se ha venido trabajando con una visión distinta para ir cerrando temas como el que se refiere a la recolección de los desechos sólidos, el cual ya no representa un problema para el municipio.

Resaltó que bajo la administración de Guzmán han hecho una importante inversión en equipos y han instalado un programa denominado “Moto Basura”, con el cual se acercan a los desechos sólidos que están en los sectores donde no pueden penetrar los camiones compactadores.

Mencionó además que la inversión en equipos que ha realizado el ayuntamiento les ha permitido venir realizando los trabajos de construcción y reparación de aceras y contenes, por lo que hoy tienen una municipalidad contenta.

“No hay magia, lo que ha habido es un trabajo constante, un trabajo planificado, acciones concretas; ahí nadie está pensando en si me pagan o no me pagan y que cantidad me pagan”, subrayó.

Dijo que independientemente de la valoración que tienen hoy esta gestión, el alcalde y sus colaboradores están enfocados en hacer las cosas de la mejor manera, en favor de los munícipes de Santo Domingo Norte.

