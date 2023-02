Pedro Bretón se quedó con la victoria en el Grand Prix de Mónaco

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Se fue la cuarta fecha del calendario 2023 en Montecarlo. Esta semana, la división reina de la liga GP Esports de República Dominicana, disputó el Grand Prix de Mónaco, una de las tres coronas que tiene el automovilismo mundial, en las calles de Montecarlo, donde la victoria fue para Pedro Bretón (Williams).

El simracer de Dominican Simracing Team, logró su segundo triunfo consecutivo (había ganado en España la fecha pasada) y con este resultado ahora comparte la punta con Eduardo Guerrero (Ferrari), quien por su parte fue segundo en Mónaco, ambos pilotos igualan en puntos y en victorias, dos por lado. César Payano (Mercedes) mientras tanto, sumó su primer podio en la temporada.

Se ponía en Marcha el GP de Mónaco, Guerrero (Ferrari) que había logrado la pole position, consigue tener una buena salida que leer permitía retener la primera posición. Fredy Mera (Alpine) de buena largada se ubicaba 2° mientras que Carlos García (Williams) lo hacía en la tercera posición. Cumplidas las primeras vueltas de carrera, la punta mantenía el respeto, sin modificaciones a pesar de los ataques continuos, mientras tanto, Linares (Ferrari) pierde el control del coche y rompe el ala delantera.

Cambia el podio! Un roce entre Breton y García, cambia el último lugar del podio, García el más perjudicado de los dos… En ese mismo giro, aparece el primer abandono. Desafortunadamente, Mariano García rosa las defensas y rompe la transmisión quedando DNF con Mclaren… Sin la necesidad de un Safety Car, la carrera continuó, hasta que el podio vuelve a dar un golpe de Senna, Breton se pega contra los muros y cae al Top 10, Wigley (Aston Martin) el nuevo tercero. Las sanción por Track Limit abundan en Montecarlo, por el 4° lugar, Cesar Payano (Mercedes) Arrieta por el exterior y sobre el final de la primera curva supera a Jayson (Red Bull).

Volviendo a los líderes, Wigley con una exquisita maniobra al final del túnel, supera a Fredy para ser el nuevo escolta… Atrás Alcántara cede la posición ante Carlos García que es nuevo Top 5. Empiezan los trabajos en boxes, Breton de buena remontada ya se ubicaba 5° . Los líderes a boxes y con un brillante Undercurt, Pedro Bretón sube a la punta de la carrera, después del incidente que lo bajo muchas posiciones, se adelantó a las paradas y durmió a todos.Pasada la mitad de competencia, Alcántara y Linares roban las miradas con una excelente lucha.

Después de varias vueltas, Breton se mantiene como líder, aún con mejores compuestos, Guerrero no podía recuperar la punta, más atrás, Payano duerme a Fredy y sube al tercer puesto. Entrando en las últimas vueltas, Guerrero recorta distancias con Bretón, pero no consigue adelantarlo. La lucha entre el Williams y el Ferrari duro hasta a última vuelta, Breton rezándole a San Pirelli para que no se le pinche el neumático, Guerrero presionando a loco, pero con varias sanciones.

Se baja la bandera a cuadros, la victoria queda en manos en Pedro Bretón que se mandó un «carrerón» en Mónaco, Guerrero finaliza como escolta, mientras que Payano completa un heroico podio.

