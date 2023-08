Pedro Brache destaca apoyo del sector privado al sistema educativo nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Grupo Rica y expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, habló sobre el sistema educativo dominicano, asegurando que el sector privado ha invertido mucho dinero para apoyar a ese sector, al igual que a otros trascendentales del país y consideró importante separar la parte académica de la gerencial en el Ministerio de Educación (Minerd).

Durante una entrevista con el director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, la comunicadora Julia Muñiz Suberví y la periodista Abigail Díaz, Brache expresó que «debemos ponernos de acuerdo en qué queremos, cuáles son los currículum, los pensum que tenemos que enseñar. Si me preguntara a mi qué hiciera, bueno, ahí yo separaría lo que es operacional de lo que es el Ministerio en sí», es decir, la parte académica de la parte gerencial, como se ha hecho con el sistema de salud, que hay un Sistema Nacional de Salud y un Ministerio de Salud.

Agregó que en su planteamiento, el ministro se encargaría solo de lo que se debe enseñar en las escuelas y una gerencia que se encargaría de lo demás. «Y esa gerencia debería ser técnica, no debería estar ligada a la política», sostuvo.

El empresario añadió, que «luego, necesitamos por parte de la ADP y los profesores, que hagan un compromiso con el sistema, entendemos que son parte de la solución, no el problema y pueden aportar muchísimo».

Asimismo aseguró, que «el sector privado ha invertido mucho dinero en apoyar, como debe de ser, porque los temas transversales no son del Estado nada más, la gente quiere a veces dejarle todo al Estado, yo creo que como país tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos y no meter la política en eso, la educación es una de las cosas que no debería politizarse».

Recordó que cuando se formuló la Estrategia Nacional de Desarrollo se hizo un pacto por la educación, firmado por varios sectores de la sociedad y que inclusive hay una mesa que le da seguimiento. El sector privado es miembro del Consejo Nacional de la Educación y ha llevado posiciones muy firmes sobre lo que tenemos que hacer en cuanto a competencias, en cuanto a las cosas que deberíamos estar enseñando», dijo.

Sobre el 4 %

Al referirse al 4 % para la educación, Brache dijo que ese ha sido un avance en el sector. «Tenemos que entender que desde que se inició hasta ahora se han aportado US$20 mil millones (el 4 % para la educación)», sostuvo.

Sin embargo, dijo que no sabe si esa inversión «refleja la educación que deberíamos tener por el precio que se ha pagado».

