Pedro Botello: “Yo me voy a seguir subiendo porque esa curul es mía”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado por la provincia La Romana, Pedro Botello, dijo este jueves que continuará subiéndose en el escritorio de su curul, asegurando que esta es suya ya que ha sido el diputado dos veces más votado, que sus exigencias y protestas en el Congreso Nacional no son peces.

“Esa es mi curul y yo me subo en ella todos los días si yo quiero, y yo me voy a subir y me voy a seguir subiendo porque esa curul es mía”, aseguró el legislador.

Entrevistado en el programa Más Cerca que se transmite por Studio 88.5 y YouTube bajo la conducción de Anibelca Rosario, Marisol Mendoza, Dary Terrero y Hansel García, declaró que es una persona con determinación que es responsable de todo lo que él hace.

Añadió que es falso que el haya lanzado piedras al Congreso o provocado al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, hace unas semanas, afirmando que fue este quien lo provocó a él.

“Si me pregunta ¿Botello por qué tu tiraste piedras?, falso, eso es falso. ¿Botello por qué provocaste al presidente? falso, yo no provoqué al presidente, el me provocó a mí”, indicó

En ese sentido el legislador dijo que va con la mejor disipación de escuchar y responder cualquier inquietud de la comisión disciplinaria.

“Nosotros vamos con la mejor intensión de escuchar y poder conversar cualquier inquietud, cualquier interrogante que tengan los miembros de la comisión de disciplina en torno a los hechos que han acontecido en el Congreso Nacional”, agregó Botello

Dijo también que lamenta que la ley solo funciona en algunas cosas y en otras no, haciendo referencia a que aún luego de varios meses no se le había escuchado sobre el proyecto de ley sometido

“Yo lo que lamento es que en ocho meses en donde la Cámara de Diputados envió un proyecto y que el reglamento dice, la ley dice el 277, que dentro de los 30 días a mi había que escuchárseme, no se me había escuchado y que para unos eventos que ocurrieron en el congreso en donde no hay ningún tipo de prueba y ningún tipo de intención de medio probatorio, como se me ve a mi incitando a la violencia o aludiendo que me convoquen, pues yo no tengo ningún tipo de inconveniente, yo iré ”, dijo.

El legislador dijo que el próximo martes se conocerá el proyecto de ley del 30% de las AFP, y que está seguro que todos los que necesiten su dinero lo recibirán.

