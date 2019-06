Pedro Alegría anuncia no aspirará nuevamente a senaduría por San José de Ocoa

View this post on Instagram

Hoy anuncio con congoja en el corazón y orgullo en el apellido luego de reflexionar con mi familia y amigos cercanos lo siguiente: “He cumplido con el ciclo de candidato, y que esta será mi última representación en el senado, dando paso a nuevas generaciones, a nuevos contendientes y candidatos”. Esto no quiere decir y no digo, que me retiro totalmente de la política, esto no es posible, pues todo ser humano es ante todo un ser político y quien ha probado la adrenalina derivada de la política, difícilmente pueda alejarse de ella. No me retiro de la política, mi compromiso seguirá siendo con ocoa y con el presidente Danilo Medina. Eso si, sólo miraré desde las gradas y daré el consejo oportuno y quizás el apoyo cuando me sea requerido y merecido por el solicitante. Esta decisión no ha sido fácil, porque sè que no caerá bien dentro de mucha gente que nos ha preferido con tanta vehemencia, y créanme que a nivel personal es una decisión muy dolorosa. Quiero que sepan que en este momento todas las condiciones están dadas a mi favor para seguir como senador. Hace poco tiempo, se dio a conocer una encuesta donde aparecía dentro de los senadores más populares del país y encuestas que manejamos nos colocan como también como favorito. Inclusive consulté con el presidente, mi amigo Danilo Medina y le manifesté mi decisión, aunque no estuvo conforme, entendió que mi compromiso seguirá con mi provincia y con él como presidente. Tengo mil propuestas del presidente y de su partido, también propuestas de diferentes litorales proponiéndome, y pidiéndome que corra por sus colores partidarios, a todos agradecí su ofrecimiento. He cumplido largas jornadas de lucha, tiempo de entrega al punto de restarlo a la familia. A esa familia que me permitió el ultimo turno al bate en el proceso electoral pasado, pero que ahora me dice también que todo debe tener un final, tiempo restado a mis amigos y a mi mismo. A partir de ahora, le dedicaré más tiempo a mi familia, a estar con mis nietos y quiero que sepan, que estoy muy bien de salud. Le he dedicado más de 30 años a mi provincia y casi 12 años como senador.