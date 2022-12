Pediatra repudia legalicen abortar fetos con síndrome de Down en Reino Unido; clama en RD no se haga lo mismo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pediatra Daniel Javier calificó como un crimen que se permita abortar fetos con síndrome de Down hasta el momento del nacimiento, tal como permite ahora la legislación de Reino Unido, luego de que su Tribunal de Apelación lo confirmó el pasado viernes.

El pediatra consideró que eso se trata de un “asesinato más” y se verán mucho porque los bebés con síndrome de Down nacen con frecuencia de madres que tienen una edad avanzada, lo que dijo que se ve bastante ahora porque las personas decidirían vivir su vida y parir después.

“Es un crimen, lo que debemos es orar nosotros y postrarnos para que el Señor nos siga guardando porque todavía en nuestro país no se ha aprobado el aborto, somos de los pocos donde no se ha aprobado y esperamos que sigamos siendo un país libre de esa ley que es un crimen de verdad”, expresó.

Javier fue entrevistado por la comunicadora Uzzilis Encarnación, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Estamos hablando de una persona que al nacer ya se decide que tiene síndrome de Down, bueno vamos a matarlo. Hay pacientes con síndrome de Down que se han podido desarrollar y han vivido su vida, el único que tiene capacidad para matar y dar vida es Dios, no el hombre por más grande que queramos aparentar”, insistió.

El galeno manifestó que tiene varios pacientes con esta alteración genética y por lo general se trata de niños cariñosos y extraordinarios que hacen que toda la familia se incline a amarlos y protegerlos.

No obstante, consideró que hoy se ven grupos abogando porque se apruebe el aborto en casos como este porque hoy la mayoría de la gente le da más importancia a lo material y a todo lo que tiene que ver con la producción.

“Si un ser humano no produce bueno vamos a eliminarlo. Yo pienso que lo que debemos hacer es orar para que el Señor nos siga guardando a nosotros y que no se apruebe esta ley aquí en Santo Domingo”, reiteró.

El pediatra se refirió al tema en momentos en que hay supuestos nuevos intentos de aprobar las tres excepciones del aborto en el Congreso de la República, e incluso, ayer lunes se refirió al tema Monseñor Víctor Masalles, quien dijo en Twitter que el Código Penal no ha sido aún refrendado porque “una mano siniestra” lo tiene frisado.

