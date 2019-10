Pediatra aconseja no comer comida chatarra y hacer actividades físicas para el estreñimiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pediatra y gastroenterólogo, Robert Jhon Cruz, aconsejó a las madres dominicanas a darles a sus hijos granos, no consumir comida chatarra y hacer actividades físicas para combatir el estreñimiento de una forma eficaz.

“Tomar agua, comer alimentos ricos en fibras, generalmente frutas, brócoli, coliflor, granos, las habichuelas de todo tipo, y recordad que no es la salsa de habichuelas, sino los granos, no comer comida chatarra y hacer actividades físicas también”, expuso el especialista mientras era entrevistado para el espacio Con su doctora Controversia que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Cruz destacó que llevar de forma rigurosa una alimentación sana va a ayudar a que los niños puedan tener una evacuación adecuada, al tiempo de advertir que los refrescos, jugos procesados, galletitas dulces y el chocolate se encuentran en los productos no recomendados.

El galeno sostuvo que la cantidad de veces que un niño debe ir al baño va a depender de la edad en que se encuentre el infante y especificó que para uno que tenga lactancia materna exclusiva puede ser dos o tres veces al día.

El pediatra significó que “las personas adultas pueden ser más de tres veces a la semana, porque un adulto no vaya todos los días al baño no quiere decir que está estreñido”.

Cruz indicó que los residuos de sangres en las heces fecales no son necesariamente un signo de alarma a menos que el paciente esté haciendo el acto evacuatorio con una cantidad de sangre que pueda considerarse abundante.

El gastroenterólogo expuso que una persona que se mantenga toda su vida sufriendo de estreñimiento puede llegar a presentar problemas de cáncer y precisó que este tipo de problemas se ha asociado al cáncer colorrectal.

El especialista no recomendó el suministró de té porque en la mayoría de los casos los niños tienen un hígado que todavía no puede sintetizar ni metabolizar las sustancias que contienen ese tipo de remedios, lo cual puede ocasionar un daño a nivel hepático y al final no resolverán el problema del estreñimiento.

