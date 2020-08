Pedernales es la única provincia del país donde no ha muerto nadie de COVID-19, según Salud Pública

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La provincia de Pedernales es la única de las 32 demarcaciones de la República Dominicana donde no ha fallecido ninguna persona de coronavirus, de acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública.

En el boletín NO.140, ofrecido este jueves, la institución estatal reporta cien casos para esta provincia fronteriza, con los que ascienden a 418 los contagiados.

De estos contagiados, 118 se han recuperado por lo que los restantes 300 aún se mantienen con la enfermedad, según precisa dicho informe.

No obstante a la información oficial, medios locales ha reportados que por lo menos cuatro persona han fallecido con los síntomas del coronavirus pero que al no practicársele los estudios correspondientes las autoridades no pudieron constatar la real causa de la muerte.

El comunicador de esta provincia, Rafael Beltré, también ha reportado que el hospital municipal, Doctor Elio Fiallo, no cuenta con ventiladores mecánicos ni los especialistas suficientes para hacer frente a la mortal enfermedad.

Los cien casos positivos reportados este jueves por Salud Pública es la segunda mayor cantidad presentados en 24 horas, después de los 131 registrados en viernes de la semana pasada.

Otras provincias

Otras provincias del país donde el coronavirus no ha sido tan mortífero son El Seibo y Elías Piña, con una sola defunción cada una, Samaná, con dos, y Bahoruco y Dajabón con tres.

Luego le siguen Santiago Rodríguez con cuatro, María Trinidad Sánchez y Montecristi, con cinco, y Hato Mayor y San José de Ocoa, con siete.

El negativo encasillado lo encabeza la provincia Santo Domingo, con 314 defunciones, siendo secundada por el Distrito Nacional, con 241, y Santiago, con 164.

Los muertos en la República Dominicana por COVID-19 ascienden a 1,246, después de que ayer se produjeran otras 24 defunciones, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública.

Hasta el momento se han confirmado 76.536 casos, tras registrarse ayer otros 876 contagios.

