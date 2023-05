PC hará perfiles precandidatos congresuales y municipales para que sus votantes los conozcan

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coordinadora general de Participación Ciudadana, Nora Elizabeth Sánchez Padilla (Lizzie), informó este domingo que esa entidad se propone elaborar un perfil de cada uno de los precandidatos que aspiren a un cargo congresual y municipal, con el interés de facilitarles a sus electores que conozcan la persona por quienes van a sufragar.

Durante una entrevista para «D´Agenda», sostuvo que dicha iniciativa será la novedad en los trabajos de observación que realizará Participación Ciudadana de cara a los comicios del próximo año.

Sánchez Padilla también explicó que, para tales efectos, el movimiento cívico no partidista, está en comunicación con un grupo de organizaciones de la sociedad civil que comparten la misma preocupación sobre la calidad de los representantes que van al Congreso y a los municipios.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral, la coordinadora general de Particición Ciudadana reveló que darán a conocer un manifiesto conjunto exigiendo mejores gobiernos locales, y mejores congresistas.

Agregó que se piensa dar a conocer cada uno de los candidatos para que los votantes se enteren, quienes son, y de dónde vienen.

“En este periodo eleccionario, la novedad que tenemos en el proyecto de observación electoral es que estamos en comunicaciones con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que tenemos una preocupación, y estamos haciendo, y vamos a presentar a la luz pública en los próximos días, un manifiesto conjunto procurando mejores gobiernos municipales y mejores congresistas”, reiteró Sánchez Padilla.

Sostuvo que, “qué manera pensamos hacerlo, pensamos dar a conocer cada uno de los precandidatos, quién es, quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho”.

“Sí son actualmente congresistas, qué han hecho por su comunidad que los eligió, y por el país, todo eso, estamos dándole los toques a ese proceso de veeduría y seguimiento a los precandidatos para dárselo a conocer a la población”, precisó.

Lizzie Sánchez indicó que se trata de una especie de perfil de cada uno de ellos, “de lo que entendemos que debe ser un congresista, y los gobiernos municipales, para dárselo a conocer a la población, y a la base de cada uno de los partidos que son quienes seleccionan candidatos, dentro de los precandidatos”.

“Es un trabajo muy grande, quizás no logremos totalmente hacer todos los perfiles, porque a veces se dificultan, pero es un proceso educativo, para que la población comience a pensar, quiénes son mis candidatos, por quién yo voy a votar, y no simplemente echar el voto porque el partido que me gusta es éste, o porque este candidato me resolvió un problema”, señaló.

Sánchez advirtió que el clientelismo hay que comenzar a ver de qué manera se puede acabar, porque aquí los candidatos han sido, lamentablemente, los que más recursos tienen para hacer actividades clientelistas, y para aportar a los partidos para su campaña.

“Entonces, vamos a tratar de ver como incidimos en la población, en ese sentido, y a ver si logramos tener un mejor Congreso, y mejores gobiernos municipales con personas más probas”, sentenció.

