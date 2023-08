PC critica “derroche de dinero” durante la precampaña que no se sabe de dónde viene

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La coordinadora general del movimiento cívico Participación Ciudadana, Nora (Lizzie) Sánchez Padilla, advirtió que durante la precampaña se ha producido un derroche de cuantiosos recursos en la promoción de aspiraciones candidaturas, violentado las reglas que impiden la realización de actos proselitistas.

En ese sentido, consideró que hay aspirantes que han mostrado recursos en demasía sin saber de dónde provienen los mismos.

Afirmó que eso se manifiesta con el gasto de miles de millones de pesos durante la precampaña, por lo que se preguntó “hacia dónde vamos y quién es que va a financiar ese nivel durante la campaña”.

“Esa precampaña tan costosa, deja mucho que desear y mucho que preguntar con relación al uso de recursos mal habidos”, sentenció la activista de la sociedad civil.

Resaltó el planteamiento del presidente Luis Abinader, de que va a evitar la utilización de los recursos del Estado durante la campaña electoral, lo cual califica como una buena señal que la sociedad civil espera que todos los funcionarios, electos o no, lo tomen en consideración y sean lo suficientemente transparentes para que expliquen de dónde están saliendo los recursos para la precampaña y la campaña.

Sánchez Padilla manifestó que en la etapa de la precampaña que acaba de pasar no se pudo contener tanto el proselitismo, así como el uso de grandes recursos en las aspiraciones a candidaturas.

La vocera de la organización de la sociedad civil espera que ahora haya un stop de esa situación y demanda de los precandidatos y a los candidatos transparencia frente a la población.

“Hemos visto un derroche de dinero que no sabemos de dónde sale, entonces a lo interno de los partidos hay un problema, eso lo que hace es frenar las posibilidades del que no tiene dinero, que es honesto, serio, que quiere servir a la ciudadanía y al país y, sin embargo, no pueden tratar de querer ser candidato de algunas de las demarcaciones porque sencillamente no tienen recursos, cuando hay otros que tienen recursos en demasía sin nosotros saber de dónde salen esos recursos”, argumentó.

Considera que los aspirantes a cargos electivos deben explicarle a la población de dónde sacan el dinero que utilizan para promocionar sus aspiraciones políticas.

La socióloga manifestó que durante las reuniones que ha sostenido Participación Ciudadana con la dirigencia de los partidos políticos le ha manifestado su preocupación, sobre todo por el uso indiscriminado de los recursos del Estado actualmente.

Comentó que, en su primer informe sobre la precampaña, Participación Ciudadana planteó el problema de cómo los partidos políticos estaban en campaña electoral, cuando realmente la ley establece que la precampaña debe ser internamente.

“Eso, lamentablemente, no ha sido respetado por los partidos políticos. Nosotros hemos estado reuniéndonos con los partidos políticos, prácticamente nos hemos reunido con la mayoría de los partidos políticos que tienen algún tipo de posibilidad de un 1%, llevamos siete partidos políticos, entre los mayoritarios y los que están reconocidos que ya han participado en otras elecciones”, acotó.

Sánchez Padilla indicó que la entidad le ha señalado a los mismos el proselitismo a destiempo y todos han hecho la misma observación de que han actuado movidos a que otros están haciendo campaña.

Entrevistada por el periodista Federico Méndez, sostuvo que los partidos políticos deben comenzar a crecer y a fortalecer la democracia, no solamente la del país sino también a lo interno de cada organización.

Los partidos políticos deben ser cuidadosos con la elección de sus candidatos

La coordinadora general del movimiento cívico Participación Ciudadana, licenciada Nora (Lizzie) Sánchez Padilla, afirmó que los partidos políticos deben ser cuidadosos con la elección de sus candidatos a cargos electivos con miras a las elecciones del 2024.

Sánchez Padilla significó que esa ha sido una preocupación fundamental que la organización de la sociedad civil les ha externado a los partidos políticos durante reuniones.

“Hemos visto en este periodo electivo que está pasando, hemos visto como personas electas para diputados y senadores, como están siendo algunos de ellos sometidos a la justicia por lavado de dinero y por estar envueltos en asuntos de narcotráfico”, agregó.

Con respecto a la depuración de los aspirantes, dijo que los partidos han externado su preocupación y han solicitado que se le remitan los nombres y expedientes de personas que tienen algún tipo de situación legal.

“Nosotros hemos recibido varios expedientes de precandidatos y se lo hemos remitido a los partidos correspondientes, que han prometido depurar sus candidatos, y tratar de que sus candidatos sean personas con un historial honesto, de probidad, éticos, entonces nosotros se lo hemos estado remitiendo”, expuso.

Sánchez Padilla especificó que los informes sobre precandidatos remitidos a los partidos políticos señalan situaciones de diversas índoles, como problemas con la justicia, de violencia intrafamiliar, entre otros.

“Nosotros no tenemos los mecanismos para investigar si esas denuncias son veraces, por eso se la remitimos a cada partido, que sí tienen los mecanismos de verificación”, subrayó.

Los funcionarios que aspiran a cargos electivos deben tomar licencia

La coordinadora general del movimiento cívico Participación Ciudadana, licenciada Nora (Lizzie) Sánchez Padilla, solicitó a los funcionarios que aspiran a cargos de elección popular tomar licencia de sus funciones de inmediato para evitar el uso de recursos del Estado en su proyecto político.

“Ojalá y esta semana escuchemos algunos de esos funcionarios decir que van a tomar licencia, deberían porque sino hay una gran confusión entonces, de dónde comienza el funcionario o dónde termina el funcionario y dónde comienza el candidato, ese deslinde es difícil porque es una raya muy fina”, observó.

Sánchez Padilla aclaró que la ley no obliga al presidente Luis Abinader ni a ningún funcionario que haya sido electo a tomar licencia en el cargo para aspirar de nuevo.

Indicó que funcionarios y personas que ostentan puestos electivos utilizan su posición y los recursos del Estado para volver a candidatearse, o ser candidatos por primera vez.

“La Junta, por primera vez, vemos que está tomando medidas para frenar ese tipo de situación, esos funcionarios, de acuerdo con la ley, deben tomar licencia”, significó.

Asimismo, aseguró que esos funcionarios que tomen licencia darían un ejemplo de transparencia y honestidad en sus buenas intenciones.

“Nosotros le hacemos un llamado a todos los funcionarios y a todos los funcionarios electos o no que quieren volver a candidatearse o están candidateándose, que tomen licencia, que sean transparente, que la población comience a creer en ellos”, adujo.

Sánchez Padilla sostuvo que hay una gran población que no cree en los funcionarios y los políticos, lo cual se vive a diario cuando se conversa con la gente que responde que todos los políticos son iguales.

Entiende que hay que comenzar a cambiar esa percepción, porque lo que se ve en América Latina es muy preocupante, producto de la falta de credibilidad de la población que está hastiada por la presencia de políticos deshonestos en muchos casos.

La vocera de la sociedad civil manifestó que la democracia de República Dominicana está siendo casi un ejemplo porque en el resto de América Latina es vista como un país que tiene actualmente una estabilidad política y social, y de alguna manera económica.