PC a Andrés Navarro: “Nuestros observadores no cuentan anécdotas ni se inventan nada”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A raíz de las declaraciones del miembro del Comité Político del PLD Andrés Navarro sobre el movimiento Participación Ciudadana, al cual acusó de actuar con irresponsabilidad debido al informe que rindieron de la observación de las pasadas primarias, el colectivo aclaró ciertos aspectos a través de una carta.

En una entrevista, el exministro de Educación indicó que “el estar hablando de compras de cédulas, y que ellos lo vieron, e insinuar que sector lo hizo, me parece que es irresponsable“. “Pruebas que son anecdóticas más que evidencias reales, creando una bruma sobre el sistema, eso no va ayudar para nada“, enfatizó Navarro.

Sobre este particular, el movimiento manifestó que “nuestros observadores no cuentan anécdotas, no se inventan nada, ellos sólo ven y reportan lo que ocurre a la vista de todo el que quiere ver y no únicamente el día de la elección sino durante todo el proceso”.

Agregaron que “es decepcionante que una persona como usted apele a los desacreditados recursos de solicitar a la sociedad civil, que presente pruebas documentales de delitos que ocurren públicamente, frente a los ojos de todo el que se acerca a miles de recintos electorales en todo el país y que lamentablemente se ha convertido en una práctica impune, tanto para las autoridades del ministerio público, como para las electorales”.

“Señor Navarro, los observadores de Participación Ciudadana han comprobado con sus propios ojos la compra de votos, con exhibición de fajos de dinero y regalos en casi todos los procesos electorales”, sostiene el movimiento en la carta

Agregaron que “esta conducta fue mucho más notable en las recién celebradas primarias. Nosotros no decimos cualquier cosa sin medir las consecuencias, como usted afirma, siempre hemos organizado una observación electoral basada en las mejores prácticas internacionales desde el 1996 hasta la fecha”.

“Hemos contado con los ojos, oídos y buena voluntad de miles de ciudadanos y ciudadanas honestos, capaces y valientes que han sacrificado su tiempo libre para contribuir a que nuestro país realice elecciones libres y transparentes”, sostuvieron.

Manifestaron además que “lamentablemente, siempre son los que están en el poder los campeones de estas prácticas que denigran al país y afectan la democracia”.

“Señor Navarro, desde ahora le invitamos a observar los aspectos que ya tenemos definidos en nuestro plan de observación para el próximo año, aspectos todos basados en la Constitución y las leyes, que son las que le otorgan legitimidad a las autoridades en una democracia”, indicaron.

“Como ciudadanos y ciudadanas de este país estaremos velando porque se respeten las disposiciones constitucionales que establecen que los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, sostuvo Participación Ciudadana.

El movimiento concluyó la carta manifestando que “desde su nueva posición en el Comité Político del PLD tiene usted una oportunidad brillante de demostrar sus principios, valores democráticos y su recio carácter, planteando propuestas para adecentar la práctica política, reducir la corrupción, la impunidad y el abuso del poder”.

Anuncios

Relacionado