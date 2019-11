Paz le reitera a Faride su reto a debate y la acusa de politizar tema anticorrupción

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a senador del Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), le reiteró a la diputada opositora el reto al que la desafió la pasada semana luego que ésta se manifestara en el Congreso sobre la publicación de un informe que revela irregularidades en contrataciones hechas desde el Ministerio de Obras Públicas.

Paz acusó a Raful de no tener un compromiso auténtico en sus funciones como diputada al acusarla de no haber hecho en tres años ninguna propuesta directa para combatir la corrupción estatal y promover la transparencia.

“Te cité la semana pasada a un debate sobre estos temas. Sobre este en particular, en tres años no habías hecho ninguna gestión directa como legisladora, ni te habías referido públicamente al mismo para promover su aprobación. No respondiste al reto”.

@Farideraful te cité la semana pasada a un debate sobre estos temas. Sobre este en particular, en 3 años no habías hecho ninguna gestión directa como legisladora, ni te habías referido públicamente al mismo para promover su aprobación. No respondiste al reto. https://t.co/azqCFj07BG — Rafael Paz✌🏻 (@rafaelpaz220) November 27, 2019

De esa manera reaccionó Paz a un tuit de Faride Raful la noche de este miércoles, en el que retoma el tema de su denuncia, en el sentido de que el Proyecto de Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional fue estudiado y aprobado con informe favorable por la Comisión de Justicia, sin embargo fue rechazado y perimió.

“El Proyecto de Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, fue estudiado y aprobado con informe favorable por la Comisión de Justicia, a la cual pertenezco. Rechazado por el pleno. Perimió y fue reintroducido, sin que lo pongan en agenda”, declaró Raful.

El “Proyecto de Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional”, fue estudiado y aprobado con informe favorable por la Comisión de Justicia, a la cual pertenezco. Rechazado por el pleno. Perimió y fue reintroducido, sin que lo pongan en agenda. 🤷🏾‍♀️ — Faride Raful (@Farideraful) November 27, 2019

No obstante, el candidato a senador oficialista y quien competiría con Raful en la misma demarcación, respondió que si sus intenciones fueran serias no propondría someter el proyecto cuando esta legislatura está cerca de vencerse.

“Lamentablemente quieres promover este proyecto por primera vez cuando esta legislatura está próxima a vencer y la próxima estará marcada por la lucha electoral. Eso lo haría perimir nuevamente”, expresó Paz.

Lamentablemente quieres promover este proyecto por primera vez cuando esta legislatura está próxima a vencer y la próxima estará marcada por la lucha electoral. Eso lo haría perimir nuevamente. #asíno — Rafael Paz✌🏻 (@rafaelpaz220) November 27, 2019

En vez de responder, preferiste agotar nuevamente un turno previo en la Cámara @DiputadosRD para “anunciar que pedirás poner el tema en agenda”. La sociedad observa y no es tonta. Sabe que lo haces porque te cuestioné y cuando debatamos lo usarás para decir q la has empujado. — Rafael Paz✌🏻 (@rafaelpaz220) November 27, 2019

“Este tema es muy serio e importante para el país y con él tengo un alto compromiso. Puedo hablar con toda propiedad del mismo pues fui el redactor del proyecto original sometido al Senado en 2010, en mi condición de asesor de esa cámara legislativa”, dijo.

Paz recordó que “han pasado 8 días desde el 19 de noviembre y aún no aceptas debatir sobre este y otros temas. Esto me entristece, pues si hay dos candidatos que deberían estar comprometidos con una nueva forma de hacer política somos nosotros. Te sigo esperando”.

