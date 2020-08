Pavel Núñez molesto en redes sociales con los llamados “haters”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantautor Pavel Núñez usó la tarde de este lunes sus redes sociales para desahogarse contra los llamados “haters”, ya que entiende que viven criticando todo lo que los demás hacen.

Nuñez dijo “váyanse a la mierda” a quienes sólo opinan de forma negativa de cualquier cosa que suceda, y esto fue debido a que varios usuarios de Instagram y Twitter vieron mal la asignación de una pensión de RD$96,000 mensuales a la viuda del fenecido Víctor Víctor por parte del gobierno.

Fueron varios los post realizados por el intérprete de “Viene gente” y “Paso a Paso”, los cuales llamaron la atención de sus seguidores por el desahogo repentino.

Estos fueron las publicaciones:

El que me conoce sabe que no me pronuncio así y menos por estos medios, pero hoy estoy bastante harto y más que dolido con la crueldad de quienes solo aparecen para destruir aportes, esos que solo señalan por la envidia que produce no tener lo criticado.

— Pavel Núñez (@PavelNunez) August 2, 2020