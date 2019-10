Pavel Núñez: “los premios son un incentivo, pero creo que el incentivo mayor es poder mantenerse vigente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantautor dominicano, Pavel Núñez, consideró que los premios se convierten en un incentivo importante en la carrera de un artista, y destacó que consiste un incentivo aún mayor, el poder mantenerse vigente en el mundo artístico.

“Yo realmente me siento validado, la música me ha llevado ahí, se lo debo todo a la música, a esa inspiración divina y obviamente los premios son un incentivo, pero creo que el incentivo mayor es poderte mantener vigente, es poder seguir haciendo canciones y que el mensaje llegue”, sostuvo el interprete dominicano mientras era entrevistado para El Nuevo Diario en la Noche que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Núñez expuso que existe una buena representación musical que encara lo que se está haciendo, al tiempo que precisó que, aunque no se haya apoyado mediáticamente a esos muchachos en los medios tradicionales no quiere decir que las redes no existen y, que no sean fenómenos en lo que hacen.

El artista manifestó que hay que ir a otras playas para que en las orillas a las que perteneces te tomen en cuenta y reveló que su internacionalización es el fruto de que sus compatriotas se han llevado sus discos cuando salen de República Dominicana.

El artista nominado al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional indicó que sus canciones son el resultado de una gran cantidad de anécdotas y, de situaciones sentimentales que le hacen sus allegados, que posteriormente son convertidas en historias musicales.

Núñez puntualizó que “yo hago canciones de todo lo que me estremece, hay buenas películas, buenos libros, buenas historias que un amigo me hace, algún sufrimiento ajeno, canciones que primero pasaron por la piel para llegar al papel luego, hay de todo”.

