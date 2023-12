Pavel Núñez: La melodía sigue siendo la que vende boletas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reconocido cantautor dominicano Pavel Núñez enfatizó que en la actualidad, la melodía continúa siendo un factor decisivo en la venta de boletos para conciertos, mientras que lo demás se reduce a percepciones.

“Vamos a estar claros, la melodía es lo que sigue vendiendo boletas, lo otro es percepción. Si yo como individuo equis agarro pues yo las vendí, entonces yo las vendí”, expresó el artista.

Núñez compartió estas reflexiones durante una entrevista con la comunicadora Julia Muñiz Subervi en el programa «La Saga», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El cantante hizo hincapié en que, a pesar de los drásticos cambios en la música desde la década de los 90 hasta hoy, la melodía sigue siendo el factor determinante en la preferencia del público, a pesar de la aparente desaparición del género de las baladas.

Asimismo, el intérprete de “Te di” añadió que en la actualidad el talento musical no se encuentra en gran abundancia en el medio artístico.

“Nosotros somos los que le damos la música a la población, no podemos decir que la población tiene necesidades, sobre todo dándole uno un contenido que ellos terminan consumiendo por repetición”, declaró.

Talento local y apoyo estatal

Núñez resaltó la tendencia de valorar más lo que está fuera de nuestro alcance y desatender lo que poseemos, lo que plantea una barrera para alcanzar el éxito al no reconocerlo en lo cercano.

Este patrón, según él, es un tema arraigado en la sociedad dominicana, donde incluso al referirse a logros locales se tiende a compararlos con estándares extranjeros.

«Hasta que no superemos esa baja autoestima colectiva que nos limita, no podremos valorar plenamente lo que poseemos», enfatizó.

El cantautor también hizo un llamado a no ser mezquinos ni señalar a aquellos que han contribuido significativamente al desarrollo del arte local, argumentando que el éxito no está ligado a una ubicación geográfica específica, y en ese sentido ejemplifica con la trayectoria de Juan Luis Guerra, quien nunca ha dejado su país de origen y logró convertirse en un referente para todos.

En cuanto al apoyo estatal, Núñez reconoció que aunque siempre faltará más respaldo debido a limitaciones presupuestarias, actualmente se está realizando un esfuerzo notable para respaldar la cultura y el talento emergente.

«Existe un esfuerzo significativo en marcha. Personalmente, participé sometiendo mi proyecto de mecenazgo sin expectativas y se aprobó. La ley de mecenazgo, similar a la ley de cine, ha abierto oportunidades para otras ramas del arte en busca de patrocinadores», subrayó.

Nominación

En referencia a su quinta nominación a los Latin Grammy, Pavel Núñez destacó la peculiaridad de nunca haber sido nominado en una misma categoría. Recuerda su primera nominación al Mejor Álbum de Cantautor, compitiendo con figuras como Silvio Rodríguez, Rubén Blades y Jorge Drexler, considerándolo un gran logro.

En la 24.ª Entrega Anual de los Latin Grammy, el compositor dominicano está nominado con su álbum «Trópico Vol. 2» en la categoría de «Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata» y según manifestó, para él esto es un recordatorio de que su trayectoria musical ha sido múltiples veces reconocida.

«El año pasado fui el artista más nominado en los premios Soberanos, gané un premio de 8 nominaciones. Podrías pensar que si tuviera otro temperamento, me habría desanimado, pero lo vi de otra manera. Acepté las cosas sin protestar. Asumir que todo está a favor y no en contra es una muestra importante de resiliencia», expresó Núñez.

El cantautor también compartió que, a lo largo de su carrera, ha enfrentado numerosas adversidades y ha tenido días en los que ha considerado abandonar, pero siempre encuentra una canción que le da fuerzas al final del día.

Política

En cuanto a su postura frente a la política, al ser cuestionado sobre su posible incursión en ese ámbito, Núñez manifestó su preferencia por contribuir sin involucrarse directamente en ese mundo.

«Estoy contribuyendo, pero no de manera visible ni haciendo alarde. No me interesa hacer campaña ni ser mediático para recibir reconocimiento. Yo lo estoy haciendo como se debe hacer», expresó el cantante.

