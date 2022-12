Pável Isa: seguirán subsidios en 2023 para evitar peores efectos inflación; representan un 9% del PIB

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, estimó este jueves que probablemente en el 2023 se mantendrán los subsidios para evitar los peores efectos de la inflación, lo que significa un 9% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque a su juicio serán un poco menor la cifra, porque el precio del petróleo ha bajado un poco, y dependerá de cómo se comporte.

Explicó que la baja del precio del petróleo es una buena noticia fiscal, pero también es malo en término internacional, porque significa que la recepción se va consolidar y eso va a significar que habrá menos ventas de importación.

Asimismo, el funcionario expresó que, aunque la fuente de inflación a nivel internacional originada de los países ricos, no está en la parte monetaria, es partidario del instrumento que ha utilizado el Banco Central de la República Dominicana, de subir la tasa de interés, enfriar la economía para bajar la demanda, para que la inflación baje y se contraiga la oferta monetaria.

Isa Contreras manifestó que aun con esta situación, la economía dominicana sigue creciendo a pesar de tener tasa de interés elevada, y estima que seguirá creciendo, y no visualiza en el futuro que habrá mayor tasa de interés, a menos que haya factores imprevistos.

Destacó que el Banco Central lo que ha estado haciendo es persiguiendo la tasa de interés en el resto del mundo, para que no se desalinien, ya que, si no se hace así, se sale el capital y hay una presión sobre el tipo de cambio y sube la inflación “era inevitables que el BC no adoptara esa postura”.

Relacionado