Pável Isa Contreras: Gobierno prioriza inversión pública en provincias con menores ingresos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, afirmó que el gobierno, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, prioriza una política de inversiones en las provincias cuyos ingresos per cápita sean de menor cuantía, igualmente las que históricamente han sido excluidas del paquete de inversiones o aquellas que presentan menor densidad poblacional.

Con respecto a las provincias de menor densidad poblacional por efectos de la falta de oportunidades en su territorio cuyos residentes deciden migrar a otras regiones de mayor crecimiento, el economista y profesor universitario resaltó que el gobierno enfoca la inversión pública al servicio de la planificación al servicio del desarrollo.

“Es decir, estamos poniendo el presupuesto detrás de los planes y no los planes en función de lo recibido. Así se planificaba antes, ahora no se planifica de esa manera”, indicó durante una entrevista en el matutino Uno Más Uno, que conduce el periodista Adalberto Grullón, y co conduce el periodista Staling Montero.

Comentó que el nuevo enfoque de la planificación, que emana de lo establecido en la ley, obtiene respuestas satisfactorias por las sectoriales y de los gobiernos locales. En ese sentido, Isa Contreras dijo por primera vez los ayuntamientos con menor capacidad de recursos están integrados a la planificación estatal a través del Fondo de Cohesión Territorial mediante entre los gobiernos locales y la ciudadanía.

“El Ministerio de Economía transfiere fondos a más de cincuenta municipios para proyectos de inversión pública consensuados con la ciudadanía, y son proyectos que necesariamente deben demostrar que su tasa de retorno social es positiva”, detalló.

Dijo que, por primera vez, los ayuntamientos más pobres del país están dentro del sistema de planificación nacional elaborando proyectos y ejerciendo la transparencia a través de la difusión de sus iniciativas en el portal de compras y contrataciones públicas.

“La planificación está permeando de manera significativa todas las entidades públicas centrales y locales con la lógica de que primero preséntame el plan y luego vienen los recursos”, precisó.

Afirmó que, desde octubre del año 2020, más de 116 instituciones elaboraron el plan estratégico institucional que respondían a los lineamiento al Plan Nacional Plurianual.

Agua es prioridad

Informó que una de las prioridades en inversión para el año 2024 es agua, un factor determinante para elevar la calidad de vida de las comunidades y su población.

“Tan pronto una familia se provea de agua potable, aunque no sea de manera permanente eleva su calidad de e incide en la reducción de la pobreza”, significó el funcionario.

Otras prioridades del gobierno para el año que viene es vivienda, energía renovable y seguridad pública, informó.

Agricultura

Sobre las políticas públicas en la agricultura, el economista planteó que el gobierno se empeña en cambiar la lógica de que la prioridad del campo es satisfacer las necesidades de las grandes ciudades.

“Estamos cambiando la lógica de que lo importante era mantener alimentadas a las ciudades sin importar las carencias de la gente del campo. Y es al revés, debemos garantizar una vida digna y una rentabilidad de la agricultura para alimentar las ciudades partiendo de la dignidad de los hombres y mujeres que laboran en la agricultura”, indicó.

Dijo que, por esa razón, el gobierno promueve una política nacional de desarrollo rural y de la agropecuaria tomando en cuenta el contexto del cambio climático. “Es decir, hay que pensar en una agricultura que resista las sequias y las inundaciones, los cambios drásticos en el régimen hidrometeorológico. Debemos buscar un equilibrio entre una vida digna a los campesinos y la resiliencia agropecuaria ante los efectos severos climatológicos.

