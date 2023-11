Pausini se siente «la italiana más orgullosa de ser latina» en los Latin Grammy

EL NUEVO DIARIO, SEVILLA, ESPAÑA.- Laura Pausini, quien este miércoles recibirá el reconocimiento por parte de los Latin Grammy y de la industria musical global en español como Persona del Año, dijo en la víspera de su homenaje sentirse «la italiana más orgullosa de ser latina».

«Lo voy a disfrutar y gozar mucho. Mañana será una noche especial para toda mi familia. Mis padres verán por fin que todo lo que les dije de la adopción de los latinos se va a cumplir legalmente», afirmó en rueda de prensa en la ciudad de Sevilla (sur español), en su habitual tono de broma.

Pausini (Faenza, 1974) reiteró que, para ella, esta distinción de la Academia Latina de la Grabación fue, a pesar de su gran éxito en el mercado hispanohablante, una «cosa inesperada» al tratarse de una cantante italiana.

«Pero desde que comencé a cantar en español siempre me sentí adoptada por todos ustedes», apuntó la cantante, quien el próximo año emprenderá su próxima gira en español, tras la publicación hace solo unos días de ‘Almas paralelas’, su último disco en esta lengua, su «otro idioma».

Ella será la tercera mujer en 24 años que obtiene el reconocimiento de Persona del Año, tras la colombiana Shakira y la cubana-estadounidense Gloria Estefan, «dos colegas increíbles», por lo que manifestó su asombro de formar parte ahora de «esa trinidad».

«Me parece que somos pocas, pero también pienso que empezamos a ser cada vez más mujeres, muchas latinas, que se están haciendo reconocer en el mundo como Rosalía o Karol G», destacó, antes de citar a otras compañeras que podrían recibir este título, como Natalia Lafourcade o Kany García.

Pausini no olvidó la dimensión filantrópica por la que se señala a un artista como Persona del Año y, en ese sentido, mostró su preocupación como madre ante un mundo en el que abundan las noticias de hambre, guerra y otras debacles por todo el mundo.

«Pero quiero mandar un mensaje de fuerza y esperanza», dijo, antes de citar casos de superación como el de una seguidora a la que dedicó uno de sus temas más recientes, ‘Flashback’, tras haber logrado construir una vida propia tras años de maltrato familiar.

«Esa canción representa la historia de muchas mujeres violadas y maltratadas, desgraciadamente», dijo esta autora e intérprete, que también mostró su decisión hace ya años de eliminar de sus letras sentimentales toda mención a géneros sexuales específicos. «Porque cuando hay una historia de amor que contar, hay varias, no solo la mía», dijo esta defensora de la causa LGTBIq.

Artista de ventas millonarias desde el inicio de su carrera, hace ya 30 años, tras su victoria en el Festival de Sanremo (Italia), ganadora de un Globo de Oro, nominada además al Oscar e incluso presentadora de Eurovisión en los últimos años, no ocultó, sin embargo, los «problemas de autoestima» que la acosan desde niña.

«Aunque me pasan cosas increíbles, con ellas siento más y más responsabilidad y dentro de mí me pregunto si soy capaz de hacerles frente, saber que me los merezco, pero trabajo mucho para ello», indicó.

Este miércoles será la protagonista de un gran evento a puerta cerrada en el que colegas de profesión versionarán sus canciones delante de ella.

«Me provoca mucha curiosidad quién lo hará», confesó, ante la posibilidad de escuchar temas como ‘Amores extraños’ en clave de salsa y de señalar a algunos amigos a los que le gustaría ver en esa velada, como «Luis Fonsi, Antonio Orozco, Alejandro Sanz, Vanesa Martín o Pablo López».