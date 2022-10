Paulina Rubio lanza canción en honor a su madre Susana Dosamantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La cantante de música pop Paulina Rubio ha retomado la música luego de tomarse un tiempo de pausa tras la muerte de su madre, la actriz Susana Dosamantes, quien falleció el pasado 2 de julio en un hospital de Miami, Florida, Estados Unidos.

Dosamantes falleció a consecuencia de un cáncer de páncreas que le fue detectado por sus médicos en el mes de abril.

Tras la pérdida irreparable de su madre, Paulina “la chica dorada” lanzó un nuevo tema musical titulado “Me gusta” el cual dijo está dedicado a ella.

Durante el lanzamiento Paulina recordó la forma en que su madre influyó en su gusto musical, y mencionó cómo la honra con este nuevo proyecto.

‘’Mi mamá la escuchó y le gustaba verme realizada con los ritmos muy fusionados. Me dio una educación multicultural que se ve mucho en mi vida diaria. Soy honesta, transparente, auténtica y no tengo miedo de fusionar ritmos, sonidos, pensamientos, ideas, lo que he llevado a muchos lugares y experimentos musicales”, expresó Rubio.

A pesar de continuar el duelo de manera muy reservada, la cantante también aprovechó la ocasión para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus fans y seguidores.

