Paula Ferry se une al elenco de la película “La vida de los reyes”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz dominicana, Paula Ferry, se une al elenco de la película que narrará la vida de los humoristas dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes, “La vida de los reyes”.La actriz dominicana interpretará el personaje de “Mary Céspedes”, esposa de Miguel Céspedes en su etapa de joven en la película que produce Caribbean Cinemas, bajo la dirección de Frank Perozo.

En un comunicado de prensa, Ferry declaró que “estar en mi país y tener la oportunidad de participar en este proyecto sobre dos grandes exponentes del humor me llena de orgullo. Para convertirme en Mary Céspedes tuve que someterme a un cambio de look, y esos retos es de las cosas que más me gustan de mi trabajo, que me permite salir de mi zona de confort”, expuso en el referido comunicado refiriéndose a la interpretación de su personaje.

Con esta cinta Paula regresa a la pantalla grande y al cine dominicano luego de haberse graduado de actuación en cine y televisión en el Conservatorio de Arte Dramático de Nueva York (NYCDA).

Antes de ir a residir a Estados Unidos, la ganadora de Premios Soberanos a Mejor Actriz en 2015, mostró sus cualidades dramáticas en diferentes producciones cinematográficas y en el teatro, musicales y producciones para la televisión.

En el cine protagonizó las películas “Código Paz” de Pedro Urrutia, “María Montés” de Celinés Toribio; “Primero de enero” de Bonter Media, “Cómplices” de Lantica Media, “El hombre que cuida” de Alejandro Andújar, entre otras, mientras que en televisión participó en la novela mexicana “Por Amar sin ley” de televisa y tuvo una destacada participación en el video “Tus besos” de Juan Luis Guerra.