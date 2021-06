Paula Disla: “Abrimos las puertas de Conani a la Procuraduría General de la República”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, Paula Disla Acosta calificó este domingo como un gran flagelo el embarazo en adolescentes en la República Dominicana, una situación que está siendo encarada por el gobierno.

En ese sentido, recordó que el presidente Luis Abinader creó en noviembre pasado el Gabinete de Niñez y Adolescencia que presidente la primera dama Raquel Arbaje.

Al participar en la entrevista central del programa Encuentro Extra con Cristhian Jiménez que se difunde los sábados por Color Visión, de 7:00 a 8:00 a.m., reveló que la institución está trabajando para retomar los ideales de doña Renée Klang Guzmán, viuda del expresidente Antonio Guzmán Fernández, quien dejó su impronta por su labor a favor de la protección de los niños, niñas y adolescentes.

“En aquel tiempo era simplemente los niños que estaban en condiciones de protección por la calle y otra situación, que ahora se nos han ido agravando, tanto como el trabajo infantil, pero también el tema de orientar a las familias en su rol de protección, en no maltratar y no abusar y cuidar situaciones como lo que ahora es un gran flagelo como el embarazo adolescente por ahí anda nuestro rol de rector de políticas públicas. El presidente Abinader muy sensible con ese tema el 16 de noviembre crea gabinete de Niñez y Adolescencia que preside la excelentísima primera Raque Arbaje y quién ha logrado articular un plan de trabajo para evitar la dispersión del sistema. Las instituciones bajo este liderazgo de doña Raquel y lo hemos compuesto en lo que se llama ya la política nacional de prevención de embarazos adolescentes que el presidente Luis Abinader”, comentó Disla.

Disla manifestó que con su llegada a Conani procura a poner en práctica la Ley 136-3q ue se dicta el Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “ La ley lo tiene absolutamente todo para poder proteger a nuestros niños y niñas este primer año simplemente sacar esas cosas para que las instituciones las reconozca se la vuelva conocer y organizar de manera sensata y de manera adecuada. Cada uno de los mecanismos que dice artículo, que tanto los los directores de hospital, los consultorios, los médicos donde acude una niña en esta situación están obligados a ponerla la denuncia y el hospital tiene el mecanismo directo con la Fiscalía lo mismo la escuela una niña embarazada es una gozada y tanto la orientadora como la los coordinadores de gestión como la directora tienen la autoridad para poner esta denuncia en contacto con la nueva procuradora propósito de esta resolución de esta actividad de esa coordinación necesaria”, reseñó.

Dijo que para lograr su complimiento realizó una visita a la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán y que posteriormente, en un encuentro presidido por la Primera Dama, Raquel Arbaje, en el cual ella mostró nuestra prioridad en ese sentido, que es justamente perseguir a los abusadores, tanto en lo físico como ese maltrato intelectual.

Indicó que una de las tareas que en la que están trabajando es la necesidad de promover el trabajo social. “Con doña Raquel Arbaje ya empezamos a crear mecanismo en esa dirección.

Afirmó que, “el tema del embarazo en la persona adolescente es un tema de pobreza, es un tema de Desarrollo Social y por eso se trata atendiendo indicadores de aumento de pobreza o de Disminución, porque una niña o una adolescente embarazada tiene menos posibilidad de continuar su formación, al tener menos posibilidad de continuar estudiando tiene menos de reinsertarse en un mismo que económicamente le funcione a veces emprende, pero un embarazo hace que una niña pierda su autoestima pierda su liderazgo pierda su capacidad de emprendimiento

Caso Coral

La semana pasada, la magistrada Yeni Berenice Reinoso, procuradora adjunta del Ministerio Público, denunció la vinculación de una exdirectora de Conani, a quien se le acusa de distraer recursos de esa institución y quien supuestamente está vinculada ala red de corrupción del denominado Caso Coral.

“En estos momentos ponemos a Conani, la disposición absoluta de la Procuraduría General de la República. Estamos en toda la disposición de apoyar la investigación y una manera de apoyar es no dar ningún tipo de declaración, porque está en una etapa muy delicada, es un proceso de que se ha tratado con muchas pinzas por todas las aristas que tiene es lo más que puedo decir. Como ciudadana lamento que esto haya llegado a niveles tan altos, y que confío absoluta y plenamente en la labor que está haciendo la Procuraduría hay que reconocer la entrega la disposición y ver como yo como parte del gobierno asumo la disposición del presidente de tener un ministerio público independiente por tanto lo más que puedo decir es que también estoy espera de los últimos resultados y a disposición de lo que la Procuraduría General de la República necesite de nosotros y de verdad que es todo lo que puedo decir del caso coral, lamentando mucho que salpicara lo más noble que tiene sociedad que son sus niños y niñas cuando cuando tú has visto los recursos”.

Niñas y redes sociales

Deploró que las niñas están expuestas a la explotación sexual en las redes sociales, el papel negativo que juegan las redes sociales ciertos personajes. “Adolescentes suben imágenes modelos que allí se muestran y lo asumen como válido , entonces jovencita A comienzan a subir imágenes muy sexualizadas”.

Se quejó de que en las redes sociales, los jóvenes están encontrando los modelos, si se trata de gente que influye de manera negativa tiene un impacto negativo en su formación. Los atraen al ofrecer dinero y de ahí pasan al sexo transaccional a cambio de un celular de cierta marca.

Paula Disla estimó que la tarea es ardúa y que para defender a los niños, niñas y adolescentes es preciso el involucramiento de todos los sectores.

La música

Contó que a través de las manifestaciones artísticas es mucho lo que se puede lograr a favor adolescentes y niño.

“Como artista tiene una gran sensibilidad. Estos jóvenes de de esta música de diferente denominación urbano y de otros géneros deben bajarlea al lenguaje violento y terrible que está manejando a través de las redes sociales, porque no son las emisoras tradicionales, salvo las excepciones, las que los promueven”.

La presidenta del Consejo Naciconal para la Niñez (Conani) también se refirió al uso de menores en el tráfico de drogas narcóticas.

“Eso forma parte de lo que estamos reordenando de la mano de la Dirección Nacional de Drogas, quienes han mostrado gran interés en ese tema y al reunir voluntades qué es lo que nosotros estamos haciendo, entonces se encuentra soluciones, porque es conocido que participan como parte de una organización criminal. La otra situación que se da es la cantidad impresionante de niños usuarios de sustancias psicoactivas sustancias ilegales que le entrega un adulto desde 11 años hasta los 18 años”.

Paula Disla manifestó que continuarán trabajando para hacerla más visible la labor que allí se realiza a favor de la niñez y la adolescencia.

“Hay que resolver y encontrar también mecanismo de administración pública es con lo que estoy comprometida a cumplir con una ley de Compras y Contrataciones, donde aunque yo quiera comprar los 700 colchones, que quisiera tener para que cuando un niño ya se va de un hogar se va con esto porque adónde va? Entonces hay que reponerlo, y a veces no tenemos los recursos para reponerlo y no lo teníamos entonces esto que encontramos es la gran tarea y se ve más en la dignidad de los niños que están en estos hogares, nosotros tenemos un hogar de niño con discapacidad donde incluso y adultos con discapacidad y la condición de dignidad que deben tener estos hogares todavía no la hemos conseguido, pero estamos trabajando arduamente y al ver esto tema estos titulares es indignante. Saber que pudo haberse hecho algo mejor por esta niños que lo tanto lo merecen”.

