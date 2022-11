Paula Cristina Dos Santos la influencer portuguesa que se hizo viral por sus hermosas Joyas.

Comparte esta noticia

Hace seis años fundó su empresa La Francia Joyería, hoy día posee dos tiendas físicas, realiza ventas a través de la web y planea expandirse por todo Estados Unidos

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- “Trabajar en la disciplina y estar siempre enfocada en mi visión me ha llevado mucho más lejos de lo que un día me propuse”, es para Paula Dos Santos la clave en el éxito que ha alcanzado en los Estados Unidos tras seis años de arduo trabajo y dedicación en su empresa La Francia Joyería.

Paula de origen portugués, arribó a Miami hace seis años huyendo de Venezuela, país en donde creció y fue secuestrada hace 12 años. “No me sentía segura, decidí huir de Venezuela para mejorar mi calidad de vida y la de mi familia”, aseveró.

Dos Santos con un postgrado en administración y con experiencia en el mundo empresarial, decidió emprender en el mercado de la joyería, comenta que “comenzar de nuevo en otro país no es fácil, no tenía claro cómo se maneja la industria de la joyería, yo era muy básica y no usaba joyas, gracias a que conocí a otras personas del rubro pude adquirir conocimientos y los resultados han sido satisfactorios”.

La empresaria explica que el nombre de su joyería fue inspirado en un icónico edificio de la capital de Venezuela, Caracas, en donde se ubicaban cerca de 90 comerciantes de joyas, pero fue expropiado por Hugo Chávez.

Luego de realizar un estudio de mercado, Dos Santos se arriesgó a presentar una variedad de finas y delicadas prendas elaboradas con oro de 18 quilates, explicó que en “Miami no había prendas de este tipo, por eso es la especialidad de la marca, elaboramos pulseras, aretes, cadenas, tobilleras, dijes, anillos, tanto de 14 como de 18 quilates que son aderezadas con piedras preciosas”.

La aceptación de las prendas presentadas por La Francia Joyería fue muy alta, tan fructífera que gracias a las ganancias generadas por las ventas en su tienda física en Miami y su página web, Dos Santos decidió abrir una sucursal en el Doral, ciudad donde reside un gran número de sus clientes.

“Mi familia ha sido parte fundamental y clave para lograr el éxito en todos mis proyectos, mis hijos son mi mayor y más exclusiva joya, mi familia me apoya e inspira a seguir adelante en cada sueño”, confesó Paula quien añadió un agradecimiento a su equipo de trabajo que día a día se esfuerza para presentar “joyas con valor”.

El profesionalismo y la calidad con las que se elaboran las prendas en La Francia Joyería ha sido reconocido por múltiples personalidades del mundo del espectáculo quienes han lucido las lujosas piezas en alfombras rojas, pasarelas y eventos especiales, algunos de ellos son los cantantes Víctor Drija, Miguel Moly y “El Puma” José Luis Rodríguez, este último exhibió relojes de alta gama, anillos y cadenas en su último videoclip “Ni hablar de peluquín”.

Otros artistas latinos que han usado las prensas de Paula Dos Santos han sido las bellísimas modelos, presentadoras de televisión y actrices Adamaris López, Gaby Espino, Marjorie De Sousa, Caterina Valentino, Chiquinquirá Delgado, la Miss Venezuela 2015 Marián Habach, la Miss Venezuela Internacional Blanca Aljibes, y los influencer’s Marko y Javier Hala Madrid.

Sin duda alguna la historia de Paula es inspiradora y modelo a seguir por los latinos que arriban a Estados Unidos con el deseo de mejorar su calidad de vida, a ellos Dos Santos envía el siguiente mensaje, “nunca dejen de soñar en grande, visualizar es clave y para lograr los objetivos deseados la disciplina y la constancia son claves.”.

La Francia Joyería ya posee dos tiendas físicas en el sur de la Florida, una en Miami y la segunda en el Doral, sus joyas también pueden ser adquiridas desde su página web en países como Austria, Canadá, Chile y México, pero Dos Santos tiene la visión de expandirse por toda Latinoamérica y otros países del mundo.

Para conocer el catálogo de prendas que ofrece La Francia Joyería pueden ingresar a lafranciajoyería.com o seguir su cuenta en instagram @lafranciajoyeria

