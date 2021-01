Paul George y LeBron James no dan relevancia al traspaso de Harden

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La NBA arde con el traspaso de James Harden a los Brooklyn Nets, un movimiento que involucra a cuatro equipos y múltiples jugadores. Lo más llamativo es la ansiada salida de The Beard de los Houston Rockets rumbo a un contender de semejante calibre. Si ya de por si los de la gran manzana asustaban con el nivel demostrado por Kevin Durant y Kyrie Irving en los primeros compases de competición, la flamante incorporación les catapulta todavía más como uno de los favoritos al anillo. Pese a todas las dudas y todos los asteriscos que pueda haber entorno a las estrellas, Steve Nash tiene en sus manos una plantilla con tres de los jugadores más talentosos de la Liga.

En esta carrera constante que es la regular season, muchos jugadores han sido preguntados por el trade después de sus respectivos partidos. Y evidentemente, LeBron James no podía ser menos. El reciente MVP de las Finales de la NBA fue cuestionado al respecto tras de conseguir su décima victoria de la temporada ante los Thunder. A lo que The Chosen One respondió: “No tengo mucha reacción. Los traspasos ocurrieron hoy y no podía permitirme darme el gusto de saber que ha pasado, teníamos un partido que jugar esta noche”.

Al otro lado de Los Angeles, Paul George no se mojó un mucho más que King James. Los Clippers son junto a los Lakers los dos grandes favoritos para llevarse este anillo. Las incorporaciones de ambos este año, el nivel demostrado y la solidez de sus estrellas los postulaba como claros favoritos. Una condición que para muchos ha variado al tener a James Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving en un mismo equipo. Aunque en California hacen oídos sordos y se centran en trabajar. Esto dijo el ex de los Pacers anoche: “Eso no tiene nada que ver con nosotros”.

Poca reacción por parte de los rivales directos, una postura totalmente entendible. Todavía está por ver como James Harden se adaptará a uno de los vestuarios más complejos de la NBA y como los Nets focalizarán su juego con tanta estrella de primer nivel. Hasta que no jueguen los tres juntos se podrán sacar pocas conclusiones al respecto, y como en esta Liga la hemeroteca es muy caprichosa las estrellas se han mostrado indiferentes al movimiento más importante de la temporada.