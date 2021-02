Paul George se queja de la labor arbitral en la derrota ante Brooklyn

Comparte esta noticia

Paul George no terminó nada contento tras jugar en Brooklyn, y no solo por la derrota. El alero de los Clippers entiende que durante el desarrollo del encuentro fue objeto de bastantes faltas que no se señalaron y que, por tanto, le impidieron llegar a la línea de tiros libres. Así lo expresa él mismo.

“Creo que fue una absoluta falta de respeto el tener un solo intento de tiro libre esta noche. Con la cantidad de jugadas que inicié e hice contacto… y en solo una ocasión lancé un tiro libre. Definitivamente hice jugadas con las que tendrían que haberme enviado a la línea de personal”, sentencia.

El alero de los Clippers promedia 4,4 tiros libres por partido y anoche se quedó en solo uno pese a realizar hasta 24 tiros a canasta. ¿Quiere decir esto que le perjudicaron los árbitros? No podemos afirmarlo. Lo cierto es que los angelinos basan su juego en el tiro exterior; tanto es así que intentan solo 20,3 tiros por noche en la pintura para alcanzar una media de 20,4 tiros libres por noche. Exacto, no son un equipo que ataque el aro con asiduidad.

Respecto al partido de anoche, lo cierto es que ninguno de los equipos estuvo lejos de sus números. Los Nets promedian 23 tiros libres y contra los Clippers lanzaron 26. Los de California suelen lanzar 20 y se quedaron un poco por debajo para disfrutar de 17. No parece que fuese del todo determinante. Eso sí, igual George saca rédito a sus palabras.