Paul George se perderá el inicio de los playoffs en la NBA

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Paul George no podrá estar presente en el arranque de la serie de primera ronda de playoffs entre Clippers y Suns. Esto es al menos lo que asegura Shams Charania, periodista de The Athletic, quien afirma que el jugador está progresando de forma positiva en su lesión de rodilla pero que pese a ello los californianos no esperan contar con él desde el inicio.

El alero sufrió su dolencia el pasado 21 de marzo, y desde entonces se ha ido especulando con respecto a si la temporada había acabado para él o no. Las últimas informaciones apuntaban a que, debido a que no había sufrido daños estructurales en los ligamentos de su articulación, la franquicia barajaba su posible retorno, y pese a este primer revés, esta parece seguir siendo una posibilidad real. La cuestión es que, cuando hablamos de una serie de playoffs tan compleja como la que tienen delante, cualquier pequeño retraso puede hacerle llegar demasiado tarde.

Y es que, aun habiendo terminado como cuartos de la Conferencia Oeste, los Suns se antojan como uno de los equipos más peligrosos si no el que más de cara a esta postemporada. Pese a que los problemas físicos han impedido a Kevin Durant jugar con regularidad y terminar de adaptarse al sistema de Phoenix, los de Monty Williams todavía no saben lo que es perder un partido con él en la cancha, y los Clippers tienen ante sí el desafío de tener que hacerles perder cuatro en un máximo de siete noches. Esto, por supuesto, se complica sin George, que con 23,8 puntos, 6,1 rebotes y 5,1 asistencias, ha sido clave una vez más en la temporada de los suyos.

Cabe esperar que su situación se vaya actualizando poco a poco y que, una vez arranque la eliminatoria, se empiece a intuir si podrá estar presente en algún momento. El Game 1 tendrá lugar en seis días, dando el pistoletazo de salida a un nuevo intento de este proyecto de dar por fin un gran éxito a la franquicia.

Relacionado