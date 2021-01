Paul George quiere responder a las críticas que recibió tras la burbuja de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El hecho de que los Denver Nuggets remontaran un 3-1 a la que probablemente fuera la mejor plantilla de la Liga armó un gran revuelo en Los Angeles. En esta off-season los Clippers se han visto obligados a realizar diferentes cambios para solucionar las taras más importantes del equipo. La gerencia se ha encargado de aportar la contundencia defensiva y la posibilidad que ofrece jugar con cinco jugadores abiertos con la incorporación de Serge Ibaka. Además, también ha habido cambio de mandos en los bancos. Tras la marcha de Doc Rivers llegó Ty Lue. Un head coach que ha recuperado al mejor Paul George empleándolo tal y como el escolta necesita.

Con más importancia a la hora de generar espacios y en la producción ofensiva, el ex de los Pacers está firmando un inicio de competición muy diferente a la imagen que trasladó en la burbuja. Lo que le vale a su equipo para ser uno de los mejores equipos de la Conferencia Oeste con un balance de 5-2. Obtenido gracias a una victoria ante unos esplendidos Suns en la que PG anotó 39 puntos y tuvo un enfrentamiento verbal con Devin Booker y Chris Paul. En los momentos clave del encuentro, la estrella de los Suns tuvo unas palabras para George cuando este se levantó eufórico tras recibir una falta de Cameron Payne. La discusión fue a más pero los separaron a tiempo, aunque no pudieron evitar las desafortunadas palabras que el ex de los Wildcats dijo.

No obstante, antes de las imágenes más vistas por los espectadores, Chris Paul y Paul George tuvieron sus más y sus menos en el poste bajo. Tras el encuentro, el de Palmdale habló sobre lo sucedido con las estrellas de los de Phoenix: “Estaba hablando con el árbitro, Chris Paul intervino y se intensificó desde allí. Como dije, nunca he tenido palabras para discutir, nunca hubo ningún altercado, siempre hay paz cuando estoy en pista, pero el motivo de hoy es que hay mucho chirrido y gente viviendo en el pasado”. Una clara referencia a la pérdida de respeto que cree que ha sufrido por parte de ciertos jugadores al salir de la burbuja.

Más tarde, también tocó ese tema y dejó claro a lo que se refería, y es que quiere hacerse respetar por el resto de la NBA de nuevo: “Tuve una temporada difícil el año pasado. No escuché nada de esto en mis 10 años en la Liga, pero el pasado la gente vivió de eso. Y tengo que responder, estoy listo para competir, estoy de vuelta”. En sus siete partidos se encuentra en su segunda mejor marca anotadora de su carrera con 25,1 por choque. Por otro lado, también es el año que más asistencias promedia (5,1) y mejores porcentajes de tiros de campo (50,8%) y triples (49,2%) tiene.