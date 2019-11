Paul George podría regresar este jueves

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Después de haber pasado las de Caín por culpa de una lesión en su hombro derecho, Paul George podría debutar en la temporada este jueves.

El alero de los Clippers tuvo que pasar por el quirófano el pasado mes de mayo debido a problemas en uno de los tendones de su hombro y un mes después volvió a pasar por el aro (por los bisturíes) para solventar un desgarro parcial en la zona, también de su hombro maltrecho, conocida como labrum.

Después de un interminable período de recuperación desde el final de la pasada temporada, en la que cayó con Oklahoma en la primera ronda de playoffs ante Portland, George podría volver este jueves a las canchas, según se hizo eco el periodista Chris B. Haynes, de Yahoo! Sports.

Adrian Wojnarowski (ESPN) citó que en los Clippers todavía se encuentran decidiendo qué día volverá su segunda gran estrella, después de Kawhi Leonard. Según la versión conocida por Woj, el regreso de George se producirá seguro en uno de los dos partidos en back to back que afrontarán los Clippers este miércoles (ante Houston) y jueves (New Orleans). Uno u otro, pero todavía no se sabe cuál. Haynes fue más allá en su información, asegurando que la vuelta de Paul George se producirá el jueves.

Sin el concurso del ex de los Thunder, los Clippers llevan un camino de siete victorias en diez partidos (7-3) y han dominado las primeras semanas de competición de manera bastante holgada teniendo en cuenta que faltaba por debutar su segundo jugador más importante.

Igual que ocurre con Kawhi Leonard, no sería de extrañar que los Clippers siguieran un riguroso programa de load management para regular los esfuerzos de George; al menos durante los primeros partidos después de su regreso.

Se van rearmando poco a poco los Clippers, que son uno de los más firmes candidatos a levantar el título en el mes de junio.

Anuncios

Relacionado