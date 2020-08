Paul George: “No soy un jugador que solo sepa lanzar y anotar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El tercer encuentro de la serie entre Clippers y Mavericks no fue precisamente el mejor partido de la carrera de Paul George. Pese a los angelinos se llevaron el triunfo y pusieron el 2-1, el alero tuvo unos datos de acierto bastante pobres, pues fue capaz de anotar tan solo 3 de sus 16 lanzamientos a canasta (1/8 en triples), lo que le hizo quedarse en 11 puntos y obligó a Kawhi Leonard a sacar su mejor versión para sellar el triunfo. Esto da continuidad a la mala noche que vivió en el Game 2, en el que firmó un 4/17, lo que llevó a que fuera preguntado al respecto.

“No soy un jugador que solo sepa lanzar y anotar. No soy James Harden” respondió George. “Estoy orgulloso de ser capaz de sumar en los dos lados de la cancha, y aunque haya noches como esta en la que me cueste anotar no puedo permitir que eso afecte a mi forma de jugar”.

Por un lado, es difícil rebatir al alero cuando habla de su capacidad de ser decisivo en los dos lados de la cancha. Los datos están ahí, y tanto las estadísticas como los premios individuales reconocen a Paul como un jugador capaz de liderar a su equipo en ataque mientras complica la vida a la estrella rival en defensa.

No obstante, el ataque a James Harden parece muy gratuito, y si bien La Barba es, al menos en cuanto a la concepción que se tiene de él, el paradigma de anotador puro y duro, ha demostrado saber hacer más que eso. Es más, este comentario no llega en el mejor momento, pues el escolta tiene a Houston 2-0 ante los Thunder gracias tanto a sus canastas como a su defensa, faceta en la que los texanos en general y James en particular han sorprendido.

Veremos si esto se convierte en un cruce de declaraciones o si queda en una simple anécdota. Por ahora, lo único claro es que unas hipotéticas Finales del Oeste entre Clippers y Rockets cobrarían un extra de interés.