Paul George: “Ha sido una oportunidad perdida”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Hay derrotas… y derrotas. A nadie le gusta ser borrado de la cancha por el rival, pero incluso en esas situaciones siempre puedes pensar que no es tu día, que debes mejorar, que ajustarás… La cuestión es que este martes de junio sí parecía el día de los Clippers. Yendo a rebufo gran parte del encuentro, tuvieron la capacidad de reaccionar y ponerse por delante en los últimos instantes. Parecía que la victoria caería de su lado, sobre todo al tener dos tiros libres con los que Paul George podía dejar a Phoenix a tres puntos. Falló los dos y la victoria acabó siendo para los Suns. Así lo explica el alero All-Star.

“Obviamente, ha sido una oportunidad perdida. Pat hizo una jugada increíble que me puso en posición de extender la ventaja. Siempre tengo confianza en la línea de tiros libres. Siempre he tenido mucho éxito en los momentos decisivos en la línea de tiros libres. Esta noche, simplemente no ocurrió así esta vez”, comenta.

Los datos son elocuentes. George acabó con 26 puntos pero con un 5 de 10 desde la línea de tiros libres, algo extraño para un jugador que ha promediado un 86,8% en temporada regular y que tiene un 89,2% en los actuales playoffs. Más claro: llevaba ocho años sin fallar cinco tiros libres en un solo partido. Ha sido una anomalía que puede impedirles llegar a las Finales y que, de paso, ha supuesto un golpe durísimo para el equipo.

“Es un partido difícil de digerir porque mira cómo se ha dado, casi lo teníamos ganado. Pero hemos estado en las trincheras antes. Respondemos bien en las trincheras y nos repondremos. Siempre lo hacemos”, comenta Patrick Beverley.

El factor Payne

Más allá del cruel final para los Clippers, el desarrollo del encuentro estuvo marcado por una sensacional actuación de Cameron Payne que se mide por 29 puntos, 9 asistencias y 0 pérdidas de balón. Desde fuera parecía que simplemente era imparable para los californianos. Desde dentro, escuchando a Tyronn Lue, se sintió igual. “Simplemente no teníamos respuesta para Cameron Payne. Fue cuesta abajo toda la noche. Su velocidad y su rapidez realmente nos hicieron mucho daño durante toda la noche”.

