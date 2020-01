Pau Gasol, sobre la muerte de Kobe Bryant: “Todavía me niego a creerlo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Redacción deportES (EFE).- Pau Gasol, ex jugador de Los Ángeles Lakers, recordó este jueves el fallecimiento de su ex compañero y amigo Kobe Bryant y escribió en su cuenta personal de Twitter que “todavía” se niega a creer que el jugador estadounidense haya muerto.

Desde que Bryant desapareció en un accidente de helicóptero el pasado domingo, es la tercera vez que Gasol recuerda en sus redes sociales a un jugador con quien compartió vestuario a lo largo de seis temporadas y media en las que ganaron dos anillos.

“Todavía me niego a creerlo… todavía se siente como una pesadilla de la que no puedo esperar a despertarme… pero si esta pesadilla continúa, haré lo que pueda para mantener su legado y sus lecciones presentes en todo lo que hago”, dijo.

“Lo más importante es tratar de inspirar a la gente para que puedan ser grandes en lo que quieran hacer. Estaré desconsolado durante mucho tiempo, pero siempre estaré agradecido por haber compartido tanto juntos. Me inspiraste y me empujaste a ser una mejor versión de mí mismo cada día. Como has hecho con muchos otros”, culminó Gasol.

