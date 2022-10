Pau Gasol refuerza su faceta institucional un año después de su retirada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BARCELONA.- Cuando se cumple un año exacto del anuncio de su retirada como jugador de baloncesto, el español Pau Gasol hace un balance de sus primeros doce meses alejado de las pistas en los que se ha centrado en ampliar su faceta institucional, en el que ha liderado proyectos de bienestar infantil y emprendimiento.

El 5 de octubre de 2021 Pau Gasol anunciaba su retirada del baloncesto en un acto celebrado en el Teatro del Liceu de Barcelona, donde ya dejó claro sus planes de futuro.

“Afortunadamente, llevo años preparándome para este momento. Y he invertido en un equipo profesional que me ayuda a posicionarme, a explorar vías, a explorar proyectos y a asentarlos”, explicó hace un año.

Y así lo ha cumplido, según destaca el propio Gasol en un comunicado publicado en su página web, en el que apunta que ha centrado sus esfuerzos en proyectos “institucionales, empresariales y filantrópicos”.

“Me he retirado pero no he parado de trabajar. Me gustaría devolver a la sociedad mucho de lo que me ha dado”, afirma el dos veces ganador del anillo de la NBA en el dicho comunicado.

En el ámbito del deporte, Gasol forma parte desde el verano de 2021 de la Comisión de Atletas del COI, con la que se ha reunido en varias ocasiones este año, aportando su visión sobre las oportunidades en el deporte. Asimismo, forma parte de la Comisión de Ética y de la Comisión Coordinadora de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Otra novedad este año fue la aportación económica a la WNBA, junto a otras personalidades que han liderado “la mayor ronda de inversión en la historia del deporte femenino”, destaca el comunicado. A ello se suma su nuevo rol en FIBA como embajador de la competición.

Además, sigue con otros proyectos ya iniciados antes de la retirada. Gasol es embajador y asesor global del Barça, vicepresidente del Basquet Girona y miembro del COE y del Consejo Asesor del Deporte Español.

Todo ello sin olvidar su faceta como presidente de la Gasol Foundation, que este año ha presentado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Plan Estratégico Nacional para la prevención de la obesidad infantil.

En el ámbito del emprendimiento, Gasol es inversor y miembro del consejo de administración de la academia de baloncesto Overtime Elite.

También es inversor y embajador de la compañía finesa especializada en anillos inteligentes Oura y la empresa de bienestar tecnológico Therabody, además de haber invertido y asesorado otros proyectos como Better Up, Sports Innovation Lab, INDYA, Draftea y Colvin.

