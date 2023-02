Pau Gasol: «Mucha gente me dice que estoy cosechando todo lo que he sembrado»

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES.- El 16 de Pau Gasol está a menos de dos semanas de alcanzar la eternidad con los Lakers, las que faltan para que la leyenda española del baloncesto vea cómo la emblemática franquicia angelina retira su número en un homenaje especial que coronará una trayectoria excepcional dentro y fuera de las canchas.

«Mucha gente me dice que estoy cosechando todo lo que he sembrado y de eso también se trata la vida», asegura en una entrevista con EFE el doble campeón de la NBA y seis veces All-Star.

El 7 de marzo, Los Ángeles se vestirá de gala para rendir tributo a un Gasol que, a punto de convertirse en el primer jugador no estadounidense con su camiseta retirada en los Lakers, comparte sus emociones ante semejante homenaje, reflexiona sobre su legado y recuerda la huella que dejó en él Kobe Bryant.

Pregunta: ¿Cómo está viviendo estas semanas previas antes del gran día?

Respuesta: Pues no sé, en cierta manera buscando la distracción para estar tranquilo. Cada día que pasa, cada hora que pasa, estamos más cerca de ese momento tan especial, que va a ser tan emotivo como una avalancha y un huracán de emociones enorme… Es difícil digerirlo y procesarlo todo.

Creo que lo más importante va a ser dejarme ir, dejarme llevar por esas emociones y por ese momento: disfrutarlo y compartirlo con todos los que van a poder estar ahí presentes y los que van a poder seguirlo en alguna parte del mundo, sobre todo en España con especial cariño y especial orgullo.

Para mí es un momento de muchísimo agradecimiento y de compartirlo con todos y todas que me han acompañado a lo largo de mi carrera en cualquier posición y que han formado parte de todos los momentos que han llevado a este momento.

P: «Magic» Johnson con el 32, Kareem Abdul-Jabbar con el 33, Kobe Bryant con el 8 y el 24… ¿Qué siente al pensar va a estar junto a los nombres y dorsales de estas leyendas para siempre?

R: Una de las partes de este reconocimiento y este gran honor es este concepto de la inmortalización, que para un ser humano es como surrealista, tan utópico. Pero con este reconocimiento de cierta manera mi nombre, mi familia y mi número van a estar ahí (para siempre) con una franquicia como los Lakers.

Esto te llena de humildad. No hay otra manera para mí de digerirlo o de verlo. Te llena de emoción, te sobrepasa.

Para mí, dos de los dorsales más importantes, a nivel circunstancial y sin compararlo con otros, son el 8 y el 24 de Kobe. Va a estar muy presente conmigo en ese momento pese a no poder estar de forma física.

P: En una entrevista con Efe en 2018, Kobe dijo que no había «debate alguno» sobre si su número debía retirarse y que estaba «deseando» verle en ese tributo. ¿Cómo le está acompañando el recuerdo de Kobe estos días?

R: Es constante. Para mí es constante no solo en este momento, que también, sino a nivel diario. Su presencia, su espíritu y su legado siempre están conmigo y siempre lo tengo presente. Él formará parte del resto de mis días, sobre todo a nivel personal y a nivel familiar, que para mí es lo más importante.

Tengo mucho que agradecerle y me siento muy afortunado de haber compartido muchas cosas con él y de haberlo considerado como un hermano mayor. Siempre lo consideraré así aunque no pueda estar con nosotros físicamente, pero lo estará de otra manera.

UNA CONEXIÓN ESPECIAL

P: Es llamativo el cariño y el respeto que se tienen los Lakers, sus fans y usted. ¿Por qué cree que conectaron tan bien desde el principio y lo mantienen hasta ahora?

R: Pues la verdad es que no lo sé… Es algo que obviamente agradezco muchísimo, que no lo doy por sentado. Es algo muy especial.

Todo el mundo me dice que siempre me comporté con mucha clase, con mucho respeto, con cierta humildad, con valores, como me han enseñado mis padres y mi familia. También trabajé mucho con la comunidad de Los Ángeles, haciendo cosas fuera de la pista, lo que pude aportar en el equipo…

Eso no sé si al final es casi más importante que lo que haya podido hacer a nivel deportivo. Al final es la persona, no el jugador. Para mí, es siempre el cuidar y el ser fiel a la persona y eso es de mis mayores logros en la vida: que se me reconozca más por eso.

Cuando gestionas una cosa tan excepcional como un deporte de élite, con tanto reconocimiento, con tanto ruido y distracciones, y sigues siendo tú y sigues tratando a todo el mundo de la misma manera, con respeto, con cariño, con honestidad y con autenticidad, eso yo creo que la gente lo aprecia y lo valora.

P: Ya retirado se mantiene muy activo con causas sociales como las de su fundación y deportivas de todo tipo. Pero, ¿echa de menos jugar a baloncesto? ¿Cómo lleva la vida lejos de las pistas?

R: Lo llevo bien porque creo que una de las claves de la vida y de ser feliz es saber saborear etapas, pero también saber cuándo han llegado a su fin para poder empezar la siguiente.

He tenido la suerte de jugar mucho tiempo, de tener una carrera muy longeva, y cuando tomé la decisión de colgar las botas no fue fácil pero a la vez lo hice con bastante seguridad y serenidad. Una vez que cerré esa puerta, ahora estoy involucrado en el deporte desde otra posición.

Ahora mismo, he pasado un fin de semana maravilloso en el All-Star de la NBA haciendo de entrenador (en el partido de novatos y jugadores de segundo año), recibiendo reconocimientos por mi apoyo a la WNBA (el premio Kobe & Gigi Bryant), también el reconocimiento Bob Lanier por mi compromiso social, por lo que he podido hacer durante tantísimos años fuera de la cancha y lo que quiero hacer mucho más ahora que tengo más tiempo y más madurez.

Mucha gente me dice que estoy cosechando todo lo que he sembrado y de eso también se trata la vida. Y por eso no echo de menos el ir a jugar, porque eso lo he disfrutado mucho y ahora estoy disfrutando otras cosas que también son igual o más importantes que lo que he hecho anteriormente.

Relacionado