Pau Gasol: “Me gustaría jugar los Juegos Olímpicos de Tokio”

EL NUEVO DIARIO, Barcelona (España).- El pívot de los Bucks de Milwaukee Pau Gasol afirmó que su objetivo con vistas al próximo curso es recuperarse bien de la lesión que sufre en el pie izquierdo para “seguir compitiendo” en la NBA y disputar los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española.

“Mi ilusión era jugar el campeonato del Mundo este verano. No podrá ser y, sin duda, me gustaría jugar con el equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio”, señaló el jugador en el acto de presentación de la Pau Gasol Academy by Santander celebrado este jueves en Barcelona.

Después de presenciar el quinto partido de las Finales de la NBA entre los Raptors de Toronto y los Warriors de Golden State, el jugador catalán se encuentra en Barcelona recuperándose de la fractura por estrés en el hueso navicular del pie izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano.

Dicha lesión le impedirá disputar con la selección española el Campeonato del Mundo que este verano se disputará en China. No obstante, Pau no se olvida ni mucho menos de la selección y, a sus casi 39 años, tiene como objetivo recuperarse de la lesión y participar en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.

Precisamente sobre las opciones del combinado español en el próximo campeonato, consideró que, a pesar de su ausencia, el equipo cuenta con “grandes jugadores” para competir en China.

“El equipo siempre tiene a grandes jugadores, con una cohesión especial y el espíritu del grupo siempre está ahí. Hemos conseguido un grupo especial, un gran equipo para estar arriba”, agregó.

Sobre su futuro en la NBA, Gasol está a la espera de ver “qué pasa con la agencia libre”, si bien no escondió que le gustaría continuar en los Bucks.

“Ha sido una temporada muy difícil, porque no he podido tener continuidad debido a la lesión. Sin embargo, que me haya pasado en la decimoctava temporada en la NBA entra dentro de lo razonable. Tener continuidad en los Bucks creo que sería algo positivo y que me gustaría; es un equipo con potencial real para ganar el campeonato”, admitió.

A la espera de que se dispute el Campeonato del Mundo, Gasol podrá seguir la final de la Liga Endesa que disputarán a partir de este sábado el Real Madrid y el Barça Lassa.

“La temporada del Barça ha sido mucho mejor en comparación con las últimas. El equipo ha rendido a un nivel mucho más alto. Será una final muy competida y el Barça tendrá opciones reales para disputarle el título al Real Madrid. Va a estar reñida”, vaticinó Pau.

