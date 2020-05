Patrick Ewing, exestrella de la NBA, positivo al coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Este viernes se conoció la noticia de que la exestrella de la NBA, Patrick Ewing, dio positivo de coronavirus. El exbasqutbolista de New York Knicks se encuentra internado en un hospital de Washington, la capital de Estados Unidos.

“Quiero compartir que he dado positivo en el test de Covid-19. Este virus es serio y no debe ser tomado a la ligera. Quiero llamar a todos a que se mantengan seguros y a que se cuiden a ustedes mismos y a sus seres queridos”, escribió Ewing, actual entrenador del equipo de la Universidad de Georgetown, en su cuenta de Twitter. La nota en principio fue dado a conocer por el portal Infobae.

En tanto, la entidad educativa en la que trabaja difundió un comunicado para informar que el exbasquetbolista se encuentra bajo cuidado y aislado en un hospital local. Por el momento, aclararon, es el único integrante del equipo que dado positivo en las pruebas de detección del virus.

“Hoy más que nunca quiero agradecer a los trabajadores de la salud y a todos los que están en la primera línea. Yo voy a estar bien y todos vamos a superar esto”, agregó Ewing en el escrito publicado por la Universidad.

Ewing, de 57 años, es una de las leyendas de la NBA. Nació en Jamaica, se nacionalizó estadounidense y fue durante más de una década la gran figura de los Knicks. También integró el llamado “Dream Team”, la selección estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

En las últimas semanas su nombre volvió a tomar trascendencia debido a que aparece en varias imágenes de archivo de “The last dance”, el documental que recorre la carrera de Michael Jordan y los seis títulos que consiguió con Chicago Bulls. “Fui espectador directo del dominio de aquellos Bulls, Y ahora tienen un documental para seguir restregándome eso. Veo un poco, pero luego lo quito y me pongo a hacer otras cosas. Ya lo viví junto a él. No necesito verlo. Ya sé que Michael era genial”, dijo Ewing en el programa The Dan Patrick Show.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos de coronavirus. Hasta el momento, ha registrado más de 1.600.000 infectados y ha superado los 96 mil fallecidos.

