Patrick Beverley quiere vengarse de los Lakers

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- A Patrick Beverley no parece haberle sentado bien su salida de los Lakers en el mercado de invierno. El base fue traspasado a Orlando por los angelinos a cambio de Mo Bamba, y ahora ha recalado en los Bulls tras acordar un buyout con los Magic, lo que le hará cruzarse hasta en dos ocasiones con su ex equipo de aquí a final de temporada. Y tiene claro que no son dos partidos cualesquiera para él.

«Quiero dejarles fuera de playoffs» afirmó durante la grabación de su podcast. «Nosotros tenemos que entrar en playoffs, así que lo siento mucho, dejadnos pasar».

Chicago, que aún no ha jugado contra los Lakers este año, se medirá a ellos el 26 y el 29 de marzo, primero en Los Ángeles y luego en el United Center. Los de Illinois son de hecho el único equipo del Este que tiene aún sus dos duelos pendientes con los de oro y púrpura, y aunque es de suponer que esto no ha tenido peso en la decisión, si hay una cabeza de la que no sorprende tanto que decida su futuro con un calendario en la mano, esa es la de Patrick Beverley.

El base nunca llegó a tener el impacto esperado con los de Darvin Ham, y tras promediar 6,4 puntos, 3,1 rebotes y 2,6 asistencias se convirtió en uno de los hombres a los que los californianos consideraban que debían dar salida para mejorar. Ahora, con un Oeste tan comprimido en el que seguramente cada victoria cuente de aquí a final de curso, tiene la posibilidad de endosar dos tropiezos a los Lakers que serían extremadamente dolorosos para sus aspiraciones de postemporada, concediéndole una pequeña venganza tras su marcha.

