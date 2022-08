Patrick Beverley llega a los Lakers a cambio de Horton-Tucker y Stanley Johnson

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los Ángeles Lakers han llegado a un acuerdo con los Jazz para hacerse con los servicios de Patrick Beverley, tal y como ha informado Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN. A cambio, los angelinos enviarán a los Jazz a Stanley Johson y a Talen Horton-Tucker, finalizando así su vinculación con el que llegó a ser uno de sus hombres jóvenes más interesantes.

Beverley regresa de esta forma a Los Ángeles tras haber jugado en los Clippers durante cuatro temporadas, esta vez con el objetivo de nutrir a los de oro y púrpura con su hambre competitiva y su agresividad. Aunque viene de promediar 9,2 puntos y 4,6 asistencias por partido en Minnesota, su principal valor llega en el lado defensivo de la cancha, donde es un jugador verdaderamente peleón y sacrificado capaz de levantar con su actitud a equipos tocados, algo que los Lakers realmente necesitan. Según datos de ESPN, en las últimas cinco temporadas Patrick ha dejado a los jugadores a los que defiende en un 41,9% de acierto, el segundo mejor dato entre aquellos que han defendido al menos 2.000 lanzamientos.

Para incorporarle, los californianos han tenido que separar vías con Talen Horton-Tucker, a quien hace no mucho consideraban una pieza intocable de la plantilla incluso en negociaciones de más calibre. No obstante, el paso del tiempo no ha terminado de sentarle bien al escolta, quien no ha llegado a alcanzar las expectativas que se pusieron sobre él y viene de una temporada que ha dejado a los seguidores del equipo bastante fríos.

Si bien a nivel estadístico ha sido la mejor de su carrera e incluso ha logrado su récord anotador al irse hasta los 40 puntos, su juego ha sido enormemente irregular, y sus noches grises han sido mucho más abundantes que sus días brillantes. Con todo, esta podría ser quizás una buena noticia para él, pues no sería el primer jugador joven que consigue explotar de verdad una vez que sale de los Lakers.

Stanley Johson, por su parte, pone fin a su breve etapa en Los Ángeles tras haber dejado buenas sensaciones. Pese a llegar por la puerta pequeña mediante contratos de 10 días, el ala-pívot no tardó en hacerse un hueco en el sistema de Vogel gracias a su implicación y su trabajo en defensa, lo que llevó a la franquicia a ejercer la team option que su contrato contemplaba para el curso 22-23. Finalmente, sin embargo, serán los Jazz quienes tratarán de aprovechar sus virtudes.

