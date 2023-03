Patrick Beverley, expulsado por empujar y mandar a la lona a DeAndre Ayton

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El partido entre Phoenix Suns y Los Angeles Lakers acabó bastante caliente. Con 3:55 minutos por jugar y estando los de Arizona 10 puntos arriba, las cosas se pusieron feas tras una falta de Devin Booker sobre Austin Reaves que terminaría siendo evaluada como flagrante tipo 1. Esa acción no gustó a Patrick Beverley, que viendo a DeAndre Ayton junto a su compañero Reaves, quien permanecía tumbado en el suelo, decidió hacer ‘justicia’ empujando al pívot de los Suns para mandarlo al suelo.

No sucedió nada más. Patrick Beverley fue expulsado por su golpe a un rival y el encuentro se terminó reanudando hasta la victoria final de Phoenix después de que también se le señalase una falta técnica a Ayton. Esta es la secuencia de lo sucedido:Más allá del hecho puntual de lo ocurrido, en Phoenix parecían recordar lo ocurrido no hace mucho con el guard de los Lakers, quien en otra ocasión empujó por la espalda a Chris Paul. Devin Booker fue muy crítico con el gesto del angelino. «Pat necesita dejar de empujar a la gente por la espalda. Tendría mucho más respeto si simplemente empujara por el pecho cuando quién sea está frente a él. Eso es todo lo que tengo que decir».

Ante esas palabras, Beverley prefiere dejar correr el tema y no dar vueltas a lo ocurrido. «No voy a estar yendo y viniendo con todo esto», contesta a Booker.

El otro protagonista de la acción, Ayton, también resta importancia a lo acaecido para recalcar el hecho de que lograse mantenerse sereno. «Pasó lo que pasó. No me hizo daño. No consiguió nada de mí y no reaccioné. Me aseguré de mantenerme sólido. No reaccioné. No conseguirán nada de mí. Lo ocurrido es una tontería», sentencia.

Dos entrenadores, dos visiones

Como es lógico, cada bando analiza lo ocurrido de un modo diferente. Monty Williams cree que se trata de algo a erradicar, mientras que Darvin Ham lo ve como una defensa legítima a un compañero.

«Está sucediendo demasiadas veces. Creo que la liga necesita analizar ese tipo de jugadas, ya que simplemente se trata de algo innecesario» comente el head coach de los Suns. Ham por su parte, defiende a Beverley. Por lo que vi, Ayton estaba allí, parado y presto para pasar por encima de Reaves. No estoy enfadado con Beverley. Él está ahí protegiendo a su compañero de equipo y estoy seguro de que tendrá que asumir algún tipo de consecuencia por eso, pero es lo que tenemos que ser. Los equipos deben saber que simplemente no pueden presionarnos de ese modo», concluye.

