Patrick Beverley cree que merece ser considerado para el premio al Defensor del Año en la NBA

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- Patrick Beverley es uno de esos jugadores que impulsan la intensidad competitiva de un equipo mientras despierta las hostilidades de los otros 29. Su energía no solo se condensa en la pista sino también fuera de ella en forma de declaraciones que, señalen directamente a un compañero de profesión o no, no suelen dejar a nadie indiferente.

El guard no dudó en lanzar otro dardo al aire después de que los Minnesota Timberwolves se impusieran en casa a los Golden State Warriors. Al propio Beverley le tocó la difícil papeleta de defender a Stephen Curry, una misión que consiguió a medias: si bien anotó 34 puntos, esta cifra se sustentó sobre una carta de tiro de diez aciertos en 24 intentos.

Su desempeño sobre la estrella de los Warriors durante todo el encuentro sirvió como justificación para que el propio Beverley exigiese para sí mismo la consideración de ser incluido entre los candidatos al premio al Defensor del Año.

En los últimos años, el jugador de los Timberwolves ha estado haciendo campaña para sí mismo con el objetivo de ser merecedor de este galardón. Beverley ya ha sido incluido en una ocasión en el Mejor Quinteto Defensivo (2017) y dos veces en el segundo (2014 y 2020). Sin embargo, la historia no está de su lado: para encontrar al último guard que conquistó este logro hay que remontarse a Gary Payton y la temporada 1995-96.

Sin duda, Beverley ha sido una pieza importante para el renacer defensivo de unos Timberwolves que se han asentado en los puestos de playoffs. Un rendimiento que se tradujo en su renovación con el equipo por un año y trece millones de dólares a mediados de febrero.

No obstante, cualquier actuación que haga de aquí a final de temporada no resultará suficiente para entrar en las quinielas para el mejor jugador defensivo. Uno de los principales portales de apuestas, Vegas Insider, ni siquiera incluye el nombre de Patrick Beverley entre los quince máximos favoritos al premio.

