Patricia Luciano, entrevistada en Telemundo como una dominicana que busca empoderar y dar visibilidad a las mujeres

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – La comunicadora, empresaria y coach dominicana, Patricia Luciano, visitó el programa Hoy Día que se transmite por Telemundo en Miami para hablar sobre la gran responsabilidad y compromiso de ser la inspiración de muchas mujeres. Además, explica cómo ha luchado por sacar adelante su podcast ‘Dominican Sisters’.

Patricia Luciano es reconocida por su gran talento como comunicadora y en el Mes de la Herencia Negra el Programa Hoy Día de Telemundo la escogió para resaltar su historia como mujer negra, latina, y que ha hecho carrera en la comunicación. Una mujer que ha crecido a nivel profesional y cuenta con dos maestrías, varias certificaciones, compitió en Sillicon Valley y que actualmente estudia en la Universidad Atlántica de Florida, y sigue apostando a crecer, pero sobre todo a apoyar a esas mujeres que también desean crecer.

“He caminado mucho en mi vida. He tenido la oportunidad de realizarme en casi cualquier área que me he propuesto. Sin importar la fama o la fortuna, he hecho mis sueños realidad al ir paso a paso construyendo mi camino con Dios como guía (aunque a veces haya dudado o me haya caído). ¡Sí se puede!”. Indica la comunicadora Patricia Luciano.

Además la comunicadora, habló sobre su podcast “Dominican Sister”, un proyecto que ofrecer apoyo a mujeres que viven en los Estados Unidos y desean emprender, para brindarles toda la orientación rodeada de mujeres profesionales que han logrado alcanzar este sueño y que verá la luz en este mismo mes de la mujer.

Sobre Patricia Luciano:

La locutora y también podcaster es la host del podcast Tras la Voz, dedicado a la locución, voice acting y oratoria. Este podcast ha ganado premios internacionales, incluyendo Mejor Podcast de República Dominicana en los Latin Podcasts Awards 2021, que abre una brecha importante para los nuevos talentos que aspiran a la creación de este tipo de contenido.

Como empresaria de la voz, Patricia Luciano es además la co-fundadora de Inside Communications, un estudio de grabación pionero en el formato Youtube y Podcast, donde ha realizado aportes significativos al crecimiento de la industria, impartiendo clases a profesionales de la voz con técnicas para mejorar sus participaciones en castings.

Durante la pandemia de la Covid-19, Patricia Luciano se dedicó de lleno a aportar a sus colegas al crear las masterclasses de los sábados, donde por 8 meses realizó encuentros con los más importantes referentes de latinoamérica para apoyar a los talentos de República Dominicana y Latinoamérica a incrementar sus herramientas y su crecimiento profesional.

En la actualidad, Patricia funge como Secretaria de Asuntos Internacionales del Círculo de Locutores Dominicanos, entidad fundada en 1972. Recientemente, la locutora fue la responsable de crear el primer Webinar de corte internacional con la participación de destacados profesionales de la locución latina, creando un precedente en dicha institución. Actualmente, presta su voz a algunos proyectos en la empresa World Coaching Corp radicada en Miami.

Relacionado