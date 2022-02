Patas arriba

Una justicia pop!

La música es un espejo de la sociedad en la cual se vive. De alguna manera resulta razonable que las personas enfoquen los ritmos y las letras desde lo conocido por ellos, pero no solo pasa en la música, sino en todo nuestro modo de vida.

La música pop, a propósito, hoy género musical, ayer una mezcla de ritmos, que en un inicio describía los géneros “populares” es decir, la música que le gustaba a las masas. Hoy podríamos decir que la música popular es la que genera más views apuntando de paso que la calidad no va ligada a ese tema de la cantidad del consumo, aunque ese es otro tema. Elemento interesante de esta música es su extravagancia, la búsqueda de deslumbrar a través del uso de elementos distorsionados y grandilocuentes, los cuales trabajarán directamente en crear reacciones en las personas, que los mantuviera atados a un personaje. Podríamos citar personajes tales como Madonna y Michael Jackson; la música de estos, más que conectar a través de las letras buscaba crear una experiencia, conectar con los deseos mas ínfimos de los hombres a través de las luces, la pirotecnia, aunque en el fondo los protagonistas de estas historias no eran mas que utensilios de una gran industria y el publico los simples consumidores de un producto.

Al igual que la música pop, que busca deslumbrar, que trae consigo lentejuelas, las cuales deslumbran a los ojos incautos, lo mismo ha sucedido con la justicia. Las investigaciones que se realizan van cargadas de un fuerte influjo social, donde se dejan de lado las garantías mínimas de los procesados. Rompiendo con uno de los derechos establecidos en la norma procesal penal dominicana, donde se establece la prohibición de presentación de los imputados a los medios de comunicación. Muy por el contrario, los órganos de persecución policial utilizan los medios de comunicación para sus operativos, igual lo hacen los medios de persecución institucionalizados, porque todos quieren estar en la presentación del espectáculo, desean ser populares, anhelan ser aplaudidos por la muchedumbre irracional y utilizan como objeto para su fin a los seres humanos (victimas y acusados).

La presentación de los imputados a los medios de comunicación causa un mal que no se recupera, porque aunque a la postre se determine mediante la utilización del debido proceso que la persona no es culpable en algunos casos, para los medios de comunicación siempre lo será. Resulta difícil para estas personas reinsertarse en la sociedad, conseguir empleo, no ser señalados por sus congéneres. Luego de las personas ser presentados como bailarines en la tarima ante la muchedumbre, utilizando toda la pirotecnia, hiper inflando los hechos y las calificaciones jurídicas, luego de la creación de esa imagen de un desajustado social; es difícil ante tan gran evento, tan buena coreografía, que se borre la “verdad” que se le vendió a las mazas, máxime cuando el órgano que acusa presenta en sus medios las medidas de coerción privativas de libertad tal si fueran sentencias definitivas y mostrando como una ganancia la obtención de esas medidas, pero no coloca las absoluciones mostrando que quizás erraron en sus pretensiones y que el Estado fue injusto con ese ciudadano, porque el espectáculo de los artistas debe seguir y las caídas son parte del show, aunque laceren familias enteras.

La justicia pop en sus ideas entiende no equivocarse, sino que por el contrario oculta sus yerros, los cuales son muy recurrentes. El problema de esta justicia es que ellos no encuentran en la tarima quien les limite, porque no existen árbitros reales, los cuales muestren que deben respetarse los derechos que el mismo Estado instituye en la norma en favor de los ciudadanos y dejan de lado que el Derecho Penal sirve como decantador del poder punitivo del Estado. Muy por el contrario, los llamados a limitar o direccionar las presentaciones en la tarima del órgano acusador bajan a los pies de los espectadores y aplauden las inacciones de los primeros, de alguna manera los llamados a supervigilar se constituyen en parte del espectáculo, como en los tiempos de tarima de Queen, cuando Freddy Mercury hacia que todo el estadio formara parte de la coreografía.

Hoy nos presentamos ante el hecho de que la justicia esta totalmente patas arriba, por un lado, los limites de la prisión preventiva son un mito de las cavernas, un recuerdo difuso de una justicia de garantías, la cual se encuentra en estado de descomposición. Se otorgan las solicitudes de declaración de casos complejos, no visto desde lo excepcional que resulta la medida de aumentar el plazo de investigación en detrimento del investigado.

Mas aun, al momento de la solicitud se crean discursos que hacen pensar que se presentó toda una acusación like isla bonita, mostrando ideas soñadas, pero que la realidad las desdice, pero ante el vencimiento del plazo otorgado, entonces nos encontramos presentes ante otra solicitud que en principio es excepcional, pero que igual es otorgada sin ningún tipo de miramientos, pero tampoco es esto tomado en cuenta para variar las medidas privativas, sino que sumado a ello se ratifican. Quizás la falta de oxigeno, no deja pensar adecuadamente a la justicia, debido a que el afán de sus actores de ser “pop-ulares”, los lleva a girar tanto sobre sus pies, que colocan la cabeza donde deben estar sus extremidades mas largas…saliendo a la escena al estilo moon walk, donde los zombis son las garantías del debido proceso, siendo la madre de todos los zombis al estilo thriller, putrefacta y descompuesta: la escasa separación de funciones.

Por Shesnel Calcaño

