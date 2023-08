Pat Riley: «Wade es el mejor jugador de la historia de los Heat»

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Pese a que podemos considerar la llegada de LeBron James a los Heat un antes y un después para la franquicia, el alero tiene un duro competidor cuando se habla acerca del jugador más importante de la misma. Y es que su compañero de draft Dwyane Wade, como gran icono de Miami, tiene mucho que decir en dicho debate, como también tiene mucho que opinar al respecto Pat Riley. A pocos días de que el escolta sea introducido en el Salón de la Fama, el propietario ha querido poner en valor su carrera y su aportación a el equipo, asegurando que se trata del jugador más grande de su historia.

«Como jugador de los Heat, Wade es el jugador más grande que jamás se haya puesto nuestro uniforme» afirmó en unas declaraciones para el Miami Herald. «LeBron estuvo aquí durante cuatro años, nos dio un impulso enorme y ayudó a Dwyane a lograr lo que queríamos lograr, pero en lo referente al trabajo realizado en Miami, Wade es el mejor jugador de la historia de los Heat. Esto no es un insulto a LeBron, tiene que ver con la longevidad. Él solo estuvo aquí unos pocos años».

Esta no es precisamente una opinión impopular, pues sin duda Wade es el jugador más icónico de la franquicia para muchos, y tras pasar en ella 15 temporadas las estadísticas lo refrendan. El escolta es el líder histórico de los Heat en partidos jugados, puntos, asistencias, robos y un sinfín de apartados, y es junto a Udonis Haslem el único en estar presente en los tres anillos de los de Florida, con un papel mucho más notable que el del pívot. De modo que, midiendo simplemente la aportación a los Heat, es difícil encontrar a un jugador que le supere.

Con todo, no es como si aquellos que opten por colocar a LeBron en esta posición estén cometiendo una locura. El alero fue fundamental para dar a Miami dos de sus tres anillos, elevando a la franquicia de categoría y convirtiéndola en una de las más ganadoras del siglo XXI, algo que se antoja mucho más difícil si no impensable sin su presencia. Pero si la longevidad es un factor, es difícil no dejarle por detrás de Dwyane.

