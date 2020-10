Pat Riley pone asterisco al anillo de Lakers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Han pasado casi dos semanas desde que los Lakers se proclamasen campeones de la NBA, pero ello no frena el goteo de opiniones sobre ello. Mucho se ha analizado sobre lo acaecido en las Finales, y pocos hablan de ellas sin mencionar en algún momento las lesiones que sufrieron los Miami Heat. Podemos decir que aunque los de Florida hubiesen contado en plenitud física con Bam Adebayo y Goran Dragic los angelinos hubiesen seguido siendo favoritos, pero a ciencia cierta no podemos asegurar que el resultado hubiese sido el mismo. Ese es justo el camino que toma Pat Riley, presidente de los Heat, al recordar lo vivido en la burbuja de Orlando.

“Tendremos nuestra oportunidad de nuevo. Los Lakers tienen al mejor jugador de la actualidad con LeBron James y a Anthony Davis.Nos ganaron de manera justa. Pero siempre habrá ese asterisco; si hubiéramos tenido a Bam y Goran al cien por cien… Goran era nuestro máximo anotador. Se podría haber llegado a un séptimo partido”, explica en declaraciones realizadas a Miami Herald.

¿Podría haber sido diferente con Dragic y Adebayo jugando toda la serie? Por supuesto. ¿Es motivo para poner un asterisco? Ya está menos claro. En una competición tan trepidante como la NBA, en la cual la exigencia física en playoffs es enorme, raro es que estos se desarrollen sin algún percance importante en forma de lesiones. En el pasado LeBron James hubo de enfrentarse a Golden State Warriors sin Kyrie Irving ni Kevin Love. Más recientemente, en 2019, vimos como los propios Warriors perdían a Kevin Durant y Klay Thompson frente a los Raptors. Tales circunstancias forman parte del desarrollo normal de los acontecimientos. Mencionarlos como algo que influenció en el resultado es obligado, pero situarlo para de algún modo reducir el valor de un anillo no termina de ser justo.

El análisis que realiza Pat Riley se puede hacer a la inversa con casi cualquier equipo, incluidos los Heat. En primera ronda se enfrentaron a unos Indiana Pacers que llegaban sin Jeremy Lamb ni Domantas Sabonis. Posteriormente vieron como los problemas físicos acechaban a Giannis Antetokounmpo, si bien para entonces ya dominaban la serie 3-0. En las finales de la Conferencia Este Boston contó solo en cuatro partidos con Gordon Hayward. ¿Resta eso mérito a Miami? No.

El único asterisco de la recién concluida temporada apunta a las circunstancias y no a los merecimientos. Se ha jugado en una sede única, sin canchas locales o visitantes, sin viajes, sin público… Todo ello es cierto, pero no dejan de ser las mismas condiciones para todos. Si apuramos, y teniendo en cuenta que el factor más decisivo en Disney World ha sido el puro baloncesto, podemos hasta decir que se trata de un campeón más justo porque nadie ha contado con ventajas por su clasificación en temporada regular –si a eso se le puede llamar justicia–. Lo dicho, las lesiones no deberían computar para asterisco.