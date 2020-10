Pat Riley pide más de Bam Adebayo: “Tiene que expandir su juego”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El presidente de los Miami Heat, Pat Riley, ha sido testigo de primera mano de cómo una de las grandes promesas de la plantilla ha confirmado su condición de estrella emergente de la NBA. Bam Adebayo ha completado un importante salto cualitativo en su tercera campaña en la liga: elegido para disputar el All-Star Game, incluido en el Segundo Quinteto Defensivo y segundo en las votaciones para el premio al Jugador Más Mejorado.

Si bien la enorme evolución del pívot ha llamado la atención de Riley, el legendario jefe de los despachos retó al jugador a seguir desarrollando su juego y así poder impulsar las aspiraciones de éxito de los Heat.

“Es un jugador polifacético en este momento y su juego necesita expandirse”, afirmó Riley según recoge el medio The Miami Herald. “Y se expandirá porque es un jugador que está dispuesto a trabajar en ello. Sabemos lo que puede hacer. No creo que Erik Spoelstra lo hubiera puesto como catalizador de nuestro ataque a menos que tuviera una gran confianza en su capacidad para manejar la pelota. No hizo eso en su año de novato. No hizo la mitad de las cosas que sí hace ahora. Y eso sólo se consigue con trabajo constante y confianza.”

A sus 23 años, Adebayo tiene mucho trabajo por delante para alcanzar su máximo potencial. Aún así, ha demostrado disponer de todas las herramientas para establecerse como uno de los mejores hombres altos de la NBA durante los próximos años. El de Nueva Jersey aterrizó en la liga en el draft de 2017 procedente de Kentucky. Entonces apuntaba maneras como un perfil uni-dimensional enfocado en el ámbito defensivo. Tres años después se ha destapado como un jugador muy polivalente al que se le puede reprochar un mayor rango de tiro y poco más.

Después de luchar arduamente por la titularidad hasta su año sophomore, Adebayo se hizo con las riendas de la titularidad en el curso 2019-20, el cual finalizó con unos promedios de 15,9 puntos, 10,2 rebotes, 5,1 asistencias y 1,3 tapones en 72 partidos. En los playoffs firmó un sobresaliente papel hasta que una lesión limitó considerablemente su participación en las Finales contra Los Ángeles Lakers.

Pat Riley, mientras tanto, ve como el cielo de la NBA se abre para Adebayo, quien, a su vez, ha tomado el testigo cada vez que se le ha planteado un nuevo reto. No obstante, otro frente se abre en Miami. El pívot se convertirá en agente libre el verano de 2021. De momento, en las oficinas de Florida han aplazado su renovación: ¿futuro en Miami o moneda de cambio por una gran estrella?