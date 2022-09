Pat Connaughton renunció a un posible mejor contrato por seguir en Milwaukee

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- No es una estrella del equipo, pero no por ello su papel deja de ser esencial. Pat Connaughton lleva en estos momentos cuatro temporadas en los Bucks y no es casualidad que haya firmado una extensión para asegurarse otros cuatro cursos (hasta 2026). El entendimiento entre ambas partes llega al punto de ver al alero dejando pasar la opción de conseguir un mejor contrato para continuar donde está feliz, donde se siente valorado.

«Creo que tengo la oportunidad de ganar un poco más en otros lugares, pero para en mi caso se trata también de prolongar la carrera. ¿Cómo te aseguras de mantenerte en una posición en la que valoran lo que haces? Yo valoro ganar y valoro tanto a mis compañeros de equipo como la cultura que hemos construido. La organización, la gestión, la propiedad… Lo valoro todo», comenta a Eric Nehm de The Athletic.

De cara al futuro con Milwaukee, y tras haber firmado dicha extensión por 3 años y casi 30 millones de dólares, Connaughton avisa que se acercan al curso 2022-23 con el único objetivo de recuperar el trono que perdieron la campaña pasada.

«Creo que tenemos un grupo de muchachos que están emocionados por volver y jugar con el deseo de no acabar con el mismo mal sabor de boca. Una de esas cosas que nunca olvidaré es estar sentado en Boston después del Game 7. Usas eso como combustible, lo usas como hambre y adoptas un enfoque lento y metódico durante este periodo entre temporasas para asegurarte de que te estás poniendo en la mejor posición para volver a estar en la cima», sentencia.

Relacionado