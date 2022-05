Pat Beverly: “Chris Paul no puede defender a nadie, es un cono. Todos lo saben”.

Comparte esta noticia

Por Nathalie Castillo Núñez.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El base de los Timberwolves de Minnesota, quien ha destacado por sus opiniones controvertidas y por ser un defensor que ha sacado de las casillas a más que uno, Pat Beverly, ha resonado este lunes en las redes sociales por una entrevista en Get Up ESPN, donde declaró que el base de Suns, Chris Paul, no puede defender a nadie.

También comentó que ‘’Nadie puede defender a Luka’’, cosa que ya había admitido antes del inicio del juego 7 entre Suns y Dallas, donde el equipo de Paul terminó perdiendo por 33 puntos, en una temporada que todos los veían como campeones. “Me enfrenté a él el año pasado. El esloveno me estaba destrozando”, comentó a NBA Today de ESPN.

Cuando en el partido decisivo, mandaron a la banca al pívot Deandre Ayton por su mal desempeño (5 puntos), Beverly cuenta con una opinión distinta: ‘’Enviaron a la banca a la persona equivocada. Deberían haber enviado a Chris”, ya que el líder de equipo tampoco demostró mucha diferencia que su compañero, con solo 10 puntos en su marcador, jugando un partido que ya estaba de muerte súbita.

“¿Los muchachos de la NBA se acuestan temprano la noche antes de jugar contra los Phoenix Suns? No… Voy a Steak 44 (restaurante), tráeme un buen vino… ¿Steph Curry? Voy a la cama a las 8 en punto. Mamá, no me llames. Mi niña, no me llames”, agregó Beverly, esta vez atacando al equipo que clasificó primero en la regular (64-18). “Nadie le teme a nadie allá en Phoenix, hombre. Todo el mundo en la liga lo sabe”, continuó el jugador, bajo la atenta mirada de 3 periodistas, uno de ellos Stephen A. Smith, quien también ha creado disputa entre los jugadores por sus comentarios.

“Si juego contra los Suns, pienso en que voy a salir y ganar. En cambio, si juega contra los Warriors, pienso que va a ser un día largo de trabajo. Mi preparación es distinta. Y eso es para Steph… Steph y Chris Paul no se pueden comparar.”, dijo, siguiendo la narrativa.

Y tampoco es como que lo dejó todo en el programa, ya que usó su Twitter para seguir sus controvertidas opiniones contra Paul. Cuando el basquetbolista Jeremy Lin publicó que considera que Chris Paul merece ganarse un anillo antes de retirarse, el jugador de Timberwolves lo contradijo “¿A qué te refieres con merecerlo y porque piensas que él lo merece más?”. También twitteó antes del partido, que alguien iba a salir lesionado y le echaría la culpa de la derrota a su estado físico, lo cual quedó como anillo al dedo cuando luego de la derrota, se vio a Chris Paul salir cojeando de la cancha y negó en la conferencia hablar al respecto.

Chris Paul no ha comentado al respecto.

